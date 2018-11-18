EÄŸitim-Bir-Sen yÃ¶neticisi, 23 Ã¶ÄŸrenciye istismardan aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

MuÄŸla'da EÄŸitim-Bir-Sen yÃ¶neticisi Ã¶ÄŸretmen 23 Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

Memur-Sen Konfederasyonu'na baÄŸlÄ± EÄŸitimciler BirliÄŸi SendikasÄ± (EÄŸitim-Bir-Sen) MuÄŸla Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve felsefe öÄŸretmeni S.Y. (53), 23 öÄŸrenciye cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde felsefe öÄŸretmeni olan, EÄŸitim-Bir-Sen MuÄŸla Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± S.Y. hakkÄ±nda, iki hafta önce, öÄŸrencilere cinsel tacizde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla çok sayÄ±da veli tarafÄ±ndan ÅŸikayet dilekçesi verildi. Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'nün durumu bildirmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan evli, 2 çocuk babasÄ±, 25 yÄ±llÄ±k öÄŸretmen S.Y. hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. ÇeÅŸitli tarihlerde 23 kÄ±z öÄŸrenciye cinsel tacizde bulunduÄŸu ileri sürülen S.Y., hakkÄ±nda yürütülen adli ve idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda 13 KasÄ±m'da açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. (MuÄŸla/DHA)

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