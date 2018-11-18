Ä°ngiltereâ€™de binlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± AyaÄŸa Kalk kampanyasÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen eyleme, sendikalarÄ±n da yoÄŸun desteÄŸiyle 30 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Arif BEKTAÅž

Londra

Son zamanlarda artan Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Londra’da bir araya gelen binlerce kiÅŸi Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± protesto etti. IrkçÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± AyaÄŸa Kalk kampanyasÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen eyleme ülkenin sendikalarÄ±n neredeyse tümünün desteklemesi dikkat çekiyor. Eylemde yapÄ±lan konuÅŸmalarda hükümetin Ä±rkçÄ± politikalarÄ±n kaynaÄŸÄ± olduÄŸuna dikkat çekilerek birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

30 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° KATILDI

Ä°ngiltere’de Ä±rkçÄ± ve faÅŸist örgütlenmelerde son dönemlerde dikkat çekici bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Bunun en büyük sebeplerinden birinin Brexit tartÄ±ÅŸmalarÄ± etrafÄ±nda öne sürülen sÄ±nÄ±r ve göçmen sorununun sürekli gündemde tutulmasÄ±.

Hükümet eliyle tÄ±rmandÄ±rÄ±lan Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± cumartesi günü Londra’da büyük bir eylem gerçekleÅŸtirildi. 30 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyleme ülkenin en büyük sendikalarÄ± yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m göstermesi, iÅŸçi ve emekçilerin Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa geçit vermeyeceÄŸinin somut bir göstergesi oldu.

Ulusal çapta Londra’ya gelen göstericiler, BBC önünde toplanÄ±p BaÅŸbakanlÄ±k önüne yürüdü. YürüyüÅŸ boyunca sÄ±k sÄ±k “IrkçÄ±lÄ±ÄŸa hayÄ±r”, “Sokaklar bizimdir”, “IrkçÄ±lar sokaklarÄ±mÄ±zdan defolun” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Sendikalar ve siyasi partilerin yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da göçmen örgütü de eyleme katÄ±ldÄ±. Türk ve Kürt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi (DAY-MER) de kalabalÄ±k bir üye ve gençlik grubuyla yürüyüÅŸteki yerini aldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

FUTBOL ÜZERÄ°NDEN ÖRGÜTLENME ÇABASI

IrkçÄ± ve faÅŸist örgütlenmeler daha önce BNP, EDL ve National Front gibi çeÅŸitli partilerde örgütlenmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± hareketin güçlü tutumu ve sendikalarÄ±n müdahalesi sonucu bu Ä±rkçÄ± faÅŸist partiler kendilerini feshetmek zorunda kaldÄ±. Son zamanlarda Demokratik Futbol TaraftarlarÄ± Ä°ttifakÄ± adÄ± altÄ±nda örgütlenmeye çalÄ±ÅŸan Ä±rkçÄ±lara gösterilen tepkiler sonucu, bu alanda da örgütlenmeleri giderek zayÄ±flamaya baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz yaz 15 bin kiÅŸiye yakÄ±n katÄ±lÄ±mlarla Ä±rkçÄ± gösteriler yapÄ±lÄ±rken, Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ± her seferinde daha güçlü bir ÅŸekilde sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. Son zamanlarda ise en fazla birkaç yüz kiÅŸiyle ancak Ä±rkçÄ± gösteriler yapÄ±labildi.

‘HÜKÜMET IRKÇI POLÄ°TÄ°KALARIN KAYNAÄžIDIR’

Gösteriden sonra BaÅŸbakanlÄ±k önünde yapÄ±lan konuÅŸmalarda, Theresa May iktidarÄ±nÄ±n Ä±rkçÄ±lara cesaret verdiÄŸi ve göçmen karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ± körüklediÄŸi ifade etti. IrkçÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± AyaÄŸa Kalk kampanyasÄ± tarafÄ±ndan organize edilen yürüyüÅŸe UNITE, UNISON, PCS, NEU, CWU, RMT gibi sendikalarÄ±n yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ± dikkat çekti. Sendika genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve birer konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸte, hükümetin Ä±rkçÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± daha etkin bir politikanÄ±n yürütülmesi gerektiÄŸinin altÄ± çizildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

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