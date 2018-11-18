DemirÃ¶ren Medya: TelevizyonlarÄ± izlemenin bir Ã¼creti olmalÄ±

FotoÄŸraf: Pixabay

DemirÃ¶ren Medya: TelevizyonlarÄ± izlemenin bir Ã¼creti olmalÄ±

    • 18 KasÄ±m 2018 12:42

    'GÃ¼nde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak Ã§ay iÃ§en okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada bÃ¼yÃ¼k bir sorun var demektir.'

    Demirören Medya Holding Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal, Türkiye’de medyanÄ±n pahalÄ± içerik ürettiÄŸini, bunlarÄ± ücretsiz eriÅŸime açmanÄ±n da sektörün her gün aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru çektiÄŸini savundu. “Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir” diyen Soysal, “Almanya modeli gibi televizyonlarÄ± izlemenin bir ücreti olmalÄ±” dedi.

    Soysal Milliyet’te “Ve kördüÄŸümlerin çözülmesi...” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸöyle: 

    “Bizler ise hâlâ pahalÄ± içerik üretip ücretsiz eriÅŸime açarak sektörü her geçen gün aÅŸaÄŸÄ±ya çekiyoruz.
    Küçük bir ekonomik krizde ise ilk akla gelen personel giderlerini kÄ±smak oluyor.
    Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir.
    Diyoruz ki medyanÄ±n tüm aktörleri artÄ±k bir araya gelmeli ve sorunlarÄ±nÄ± konuÅŸup ortak çözümler üretmeli.
    Maliyetlerini aÅŸaÄŸÄ±ya çeken ortak platformlar kurmalÄ±.
    Almanya modeli gibi televizyonlarÄ± izlemenin bir ücreti olmalÄ±.
    Televizyon üretimi yapan ÅŸirketler kutu satarak toptan yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan platformlarla, mobil ÅŸirketleriyle; yapÄ±mcÄ± firmalar reklam ve piar ajanslarÄ±yla bir araya gelip ortak çözümler üretilmeli.
    UEFA, futbol sektörüyle ilgili birinci kuralÄ± koymuÅŸ ve
    demiÅŸ ki:
    - Futbol futbolcularÄ±ndÄ±r...
    Biz de artÄ±k ÅŸu sözü diyebilmeyiz:
    - Gazete gazetecilerindir, televizyonlar ise yayÄ±ncÄ±larÄ±ndÄ±r. Ve bu içeriklerin birinci önceliÄŸi ise okuyucular ve seyircilerdir...
    OkuyucularÄ± ve seyircileri kÄ±rk farklÄ± kampa bölerek, farklÄ±lÄ±klar üzerinden hassasiyetleri kaÅŸÄ±yarak veya zaaflara hitap ederek yapÄ±lan dengesiz yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artÄ±k müÅŸterisi yok.
    Siyasetteki tüm geliÅŸmeleri bilmek isteyen ama propagandasÄ±nÄ± istemeyen okuyucu ve seyirci çifte standart istemiyor.” (HABER MERKEZÄ°)

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