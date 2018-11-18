DemirÃ¶ren Medya: TelevizyonlarÄ± izlemenin bir Ã¼creti olmalÄ±

'GÃ¼nde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak Ã§ay iÃ§en okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada bÃ¼yÃ¼k bir sorun var demektir.'

Demirören Medya Holding Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal, Türkiye’de medyanÄ±n pahalÄ± içerik ürettiÄŸini, bunlarÄ± ücretsiz eriÅŸime açmanÄ±n da sektörün her gün aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru çektiÄŸini savundu. “Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir” diyen Soysal, “Almanya modeli gibi televizyonlarÄ± izlemenin bir ücreti olmalÄ±” dedi.

Soysal Milliyet’te “Ve kördüÄŸümlerin çözülmesi...” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸöyle:

“Bizler ise hâlâ pahalÄ± içerik üretip ücretsiz eriÅŸime açarak sektörü her geçen gün aÅŸaÄŸÄ±ya çekiyoruz.

Küçük bir ekonomik krizde ise ilk akla gelen personel giderlerini kÄ±smak oluyor.

Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir.

Diyoruz ki medyanÄ±n tüm aktörleri artÄ±k bir araya gelmeli ve sorunlarÄ±nÄ± konuÅŸup ortak çözümler üretmeli.

Maliyetlerini aÅŸaÄŸÄ±ya çeken ortak platformlar kurmalÄ±.

Almanya modeli gibi televizyonlarÄ± izlemenin bir ücreti olmalÄ±.

Televizyon üretimi yapan ÅŸirketler kutu satarak toptan yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan platformlarla, mobil ÅŸirketleriyle; yapÄ±mcÄ± firmalar reklam ve piar ajanslarÄ±yla bir araya gelip ortak çözümler üretilmeli.

UEFA, futbol sektörüyle ilgili birinci kuralÄ± koymuÅŸ ve

demiÅŸ ki:

- Futbol futbolcularÄ±ndÄ±r...

Biz de artÄ±k ÅŸu sözü diyebilmeyiz:

- Gazete gazetecilerindir, televizyonlar ise yayÄ±ncÄ±larÄ±ndÄ±r. Ve bu içeriklerin birinci önceliÄŸi ise okuyucular ve seyircilerdir...

OkuyucularÄ± ve seyircileri kÄ±rk farklÄ± kampa bölerek, farklÄ±lÄ±klar üzerinden hassasiyetleri kaÅŸÄ±yarak veya zaaflara hitap ederek yapÄ±lan dengesiz yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artÄ±k müÅŸterisi yok.

Siyasetteki tüm geliÅŸmeleri bilmek isteyen ama propagandasÄ±nÄ± istemeyen okuyucu ve seyirci çifte standart istemiyor.” (HABER MERKEZÄ°)

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