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DemirÃ¶ren Medya: TelevizyonlarÄ± izlemenin bir Ã¼creti olmalÄ±
'GÃ¼nde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak Ã§ay iÃ§en okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada bÃ¼yÃ¼k bir sorun var demektir.'
Demirören Medya Holding Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal, Türkiye’de medyanÄ±n pahalÄ± içerik ürettiÄŸini, bunlarÄ± ücretsiz eriÅŸime açmanÄ±n da sektörün her gün aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru çektiÄŸini savundu. “Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir” diyen Soysal, “Almanya modeli gibi televizyonlarÄ± izlemenin bir ücreti olmalÄ±” dedi.
Soysal Milliyet’te “Ve kördüÄŸümlerin çözülmesi...” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸöyle:
“Bizler ise hâlâ pahalÄ± içerik üretip ücretsiz eriÅŸime açarak sektörü her geçen gün aÅŸaÄŸÄ±ya çekiyoruz.
Küçük bir ekonomik krizde ise ilk akla gelen personel giderlerini kÄ±smak oluyor.
Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir.
Diyoruz ki medyanÄ±n tüm aktörleri artÄ±k bir araya gelmeli ve sorunlarÄ±nÄ± konuÅŸup ortak çözümler üretmeli.
Maliyetlerini aÅŸaÄŸÄ±ya çeken ortak platformlar kurmalÄ±.
Almanya modeli gibi televizyonlarÄ± izlemenin bir ücreti olmalÄ±.
Televizyon üretimi yapan ÅŸirketler kutu satarak toptan yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan platformlarla, mobil ÅŸirketleriyle; yapÄ±mcÄ± firmalar reklam ve piar ajanslarÄ±yla bir araya gelip ortak çözümler üretilmeli.
UEFA, futbol sektörüyle ilgili birinci kuralÄ± koymuÅŸ ve
demiÅŸ ki:
- Futbol futbolcularÄ±ndÄ±r...
Biz de artÄ±k ÅŸu sözü diyebilmeyiz:
- Gazete gazetecilerindir, televizyonlar ise yayÄ±ncÄ±larÄ±ndÄ±r. Ve bu içeriklerin birinci önceliÄŸi ise okuyucular ve seyircilerdir...
OkuyucularÄ± ve seyircileri kÄ±rk farklÄ± kampa bölerek, farklÄ±lÄ±klar üzerinden hassasiyetleri kaÅŸÄ±yarak veya zaaflara hitap ederek yapÄ±lan dengesiz yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artÄ±k müÅŸterisi yok.
Siyasetteki tüm geliÅŸmeleri bilmek isteyen ama propagandasÄ±nÄ± istemeyen okuyucu ve seyirci çifte standart istemiyor.” (HABER MERKEZÄ°)