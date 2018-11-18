Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD iliÅŸkilerimizi Pompeo ile 20 KasÄ±m'da deÄŸerlendireÄŸiz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Amerika ile olan iliÅŸkilerimizi 20'sinde mevkidaÅŸÄ±m Mike Pompeo ile enine boyuna deÄŸerlendireceÄŸiz.

ÇavuÅŸoÄŸlu, New York'taki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Türkiye'nin New York BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndaydÄ±.

ABD Ä°LE Ä°LÅžKÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ° GEREK Ä°KÄ° KONU VAR: YPG VE FETÖ

ABD ile iliÅŸkileri deÄŸerlendiren ve iliÅŸkilerde çalkantÄ±lÄ± günler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir gerçek olduÄŸunu söyleyen ÇavuÅŸoÄŸlu, ''Herkes konuyu Rahip Brunson meselesine götürmeye çalÄ±ÅŸtÄ± ya da bu problemle sÄ±nÄ±rlamaya çalÄ±ÅŸtÄ± ama esas bizim iliÅŸkilerimizi geren iki konu var. Bunlardan bir tanesi ABD'nin Suriye'de YPG/ PKK'ya destek vermesi. AynÄ± örgüt olduÄŸunu bilmesine ve kabullenmesine raÄŸmen, bu iÅŸ birliÄŸini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadÄ±r” diye konuÅŸtu.

ÇavuÅŸoÄŸlu sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Ä°kinci bir konu da, 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminde bulunan FETÖ terör örgütüne karÅŸÄ± ve bu terör örgütünün elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'e karÅŸÄ± bizim ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dosyalarÄ±n ve iade taleplerimizin bugüne kadar yerine gelmemesidir. Bu da ciddi bir gerginlik sebebi olmuÅŸtur. Her iki konuda da biz Türkiye olarak yüzde yüz deÄŸil yüzde bin haklÄ±yÄ±z.''

20 KASIM’DAKÄ° GÖRÜÅžMEDE NELER KONUÅžULACAK?

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, "Amerika ile olan iliÅŸkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaÅŸÄ±m Mike Pompeo ile enine boyuna deÄŸerlendireceÄŸiz.'' dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Özellikle FETÖ konusunda yeni belgelerimizi kendisine vereceÄŸiz, isim listesi dahil baÅŸkan Trump'a iletilmek üzere. DiÄŸer taraftan Halkbank ve diÄŸer davalarla ilgili konularÄ± da yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz ama Münbiç, YPG/PKK gibi güvenlikle ilgili konularÄ± ve ikili iliÅŸkilerimizin, özellikle üzerinde durduÄŸumuz konularÄ± ve bölgesel iÅŸ birliÄŸi ile ilgili konularÄ± da deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulacaÄŸÄ±z. Bizim ne ABD ile ne de Avrupa ülkeleri ile bir problemimiz yok. Durup dururken de hiç kimseyle kavga etme diye bir derdimiz yok. Biz her ülkeyle iliÅŸkileri saÄŸlÄ±klÄ± götürmek isteriz ama her ülke de Türkiye ve Türk milletine saygÄ± duymasÄ±nÄ± bilmeli ve güvenilir bir dost olduÄŸunu göstermelidir.''

‘TASARRUF YAPMASINI HEP BERABER ÖÄžRENMEMÄ°Z GEREKÄ°YOR’

Dövizdeki dalgalanmalara da deÄŸinen ÇavuÅŸoÄŸlu, “AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirler, açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni paketler ve Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±zÄ±n ekibiyle beraber ortaya koyduÄŸu yeni politikalar sayesinde ve verdiÄŸimiz güven ve istikrar sayesinde giderek durum düzeliyor. Her ÅŸey bitti dersek rehavete kapÄ±lmÄ±ÅŸ oluruz. Esasen bu tür krizlerden de ders çÄ±kararak sistemimizi daha da güçlendirmemiz lazÄ±m. Sistemimiz zayÄ±f olsaydÄ± zaten yÄ±kÄ±lÄ±rdÄ±k ama bizim daha dayanÄ±klÄ±, daha güçlü, ekonomimizin de daha güçlü olmasÄ± lazÄ±m. Özellikle de tasarruf yapmasÄ±nÄ± toplum olarak da ülke olarak da hep beraber öÄŸrenmemiz gerekiyor. Åžimdi dövizde yine Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Dolar, avro düÅŸüyor. Ä°stediÄŸimiz seviyeye yavaÅŸ yavaÅŸ, birden düÅŸmesi deÄŸil ve saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde gitmesi önemli. Yine istatistiklere, rakamlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ihracatÄ±mÄ±z artÄ±yor. Büyümemiz düzenli bir ÅŸekilde devam ediyor.'' diye konuÅŸtu. (AA)

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