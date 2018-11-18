NorveÃ§â€™te kÃ¼rtaj yasasÄ±na mÃ¼dale giriÅŸimi tÃ¼m Ã¼lkede protesto edildi

NorveÃ§'te kadÄ±nlar kÃ¼rtaj yasasÄ±nÄ±n daraltÄ±lmak istenmesine karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¼rtaj yasasÄ± siyaset oyunlarÄ±na alet ediliyor.

Mahmut ALGÜNERHAN

OSLO

Norveç meclisinin kürtaj hakkÄ±nda kadÄ±nÄ±n kendi kaderini tayin etme yasasÄ±nÄ± daraltmak istemesinin ardÄ±ndan, 17 KasÄ±m Cumartesi günü Norveç genelinde 10 binler alanlara çÄ±karak, hükümete çÄ±k bir mesaj verdi ve “Kürtaj yasasÄ±na dokunma!” dedi.

Norveç’teki kürtaj eylemi baÅŸkent Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim gibi büyük ÅŸehirler baÅŸta olmak üzere 33 ilde yapÄ±ldÄ±. Ülke genelinde büyük ilginin olduÄŸu eylemlere on binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Oslo’daki eylem meclis binasÄ± önünde yapÄ±ldÄ±. KadÄ±n örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden toplam 62 kurum ve kuruluÅŸun destek verdiÄŸi eyleme 8 bin üzerinde kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Eylemde, BaÅŸbakan Erna Solberg’in kürtaj yasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± sert tepki gösterildi. SÄ±k sÄ±k “Benim vücudum benim kararÄ±m” sloganÄ± atan kadÄ±nlar, “Kendi yaÅŸamÄ±mÄ±z ve kendi vücudumuz üzerinde doktorlarÄ±n, karanlÄ±k adamlarÄ±n ve kurullarÄ±n deÄŸil, kendimiz karar vereceÄŸiz” dediler,

KADINLARIN BEDENÄ° SÄ°YASET OYUNUNA KURBAN EDÄ°LÄ°YOR

SaÄŸcÄ± Parti HØYRE, kürtaj yasasÄ±nda daraltma yapÄ±p KrF’nin desteÄŸini alarak, iktidarÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak istiyor.

Norveç’te son günlerde ülke siyaseti, Hristiyan Halk Partisi (KrF)’nin kendi politik yönünü belirleme çabasÄ±nÄ±n gölgesinde kaldÄ±. Bir süreden beri KrF, iktidardaki saÄŸcÄ± koalisyon hükümetine mi, yoksa Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi’ne (AP) güç vererek, AP öncülüÄŸünde oluÅŸabilecek bir koalisyon hükümeti içinde yer almanÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Ä°ktidardaki HØYRE partisinden olan baÅŸbakan Erna Solberg ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Bent Høie, KrF’ye kürtaj yasasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapacaklarÄ± sözünü verdikten sonra, KrF saÄŸcÄ± koalisyon hükümetine yanaÅŸtÄ±.

KrF tercihini HØYRE partisinden yana göstermesinden sonra, AP’ye yanaÅŸmak isteyen KrF baÅŸkanÄ± ise partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa etti.

‘ERNA ABURT YASASI’ NE Ä°ÇERÄ°YOR?

Norveç’te kürtaj yasasÄ±, gebeliÄŸin 12’nci haftasÄ±na kadar kürtajÄ±n yasal bir hak olduÄŸunu söylüyor. Yasaya göre geç kürtaj sÄ±nÄ±rÄ± ise 22’nci hafta. HØYRE partisi kürtaj yasasÄ±nÄ±n 2C paragrafÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek ya da kaldÄ±rmak istiyor. 2C paragrafÄ±, ceninde çok ciddi hastalÄ±k veya sakatlanmalar olduÄŸunda, on iki haftadan sonra da kürtajÄ±n yapÄ±labileceÄŸini söylüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 12:07

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