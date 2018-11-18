Antepâ€™te â€˜yoksullaÅŸmaya karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyeâ€™ paneli

Antep'teki panelde DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu Ã‡erkezoÄŸlu ve KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik katÄ±ldÄ±.

Antep’te “YoksullaÅŸmaya, Ä°ÅŸsizliÄŸe, GüvencesizliÄŸe KarÅŸÄ± Birlikte Mücadeleye” baÅŸlÄ±klÄ± panel gerçekleÅŸtirildi. DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB’nin dün birlikte düzenlediÄŸi panelde KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ve DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu konuÅŸtu. Siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve meslek örgütlerinin de bulunduÄŸu panele, HDP Milletvekili Mahmut ToÄŸrul da katÄ±ldÄ±.

Panelde konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere kesilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Her ÅŸeyden önce bu kriz dünyada ve Türkiye’de, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na, emekçilere, kadÄ±nlara, gençlere vaat edeceÄŸi hiçbir ÅŸey kalmayan kapitalist sistemin krizidir. Bu kriz yÄ±llardÄ±r bu ülkeyi yönetenlerin, 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nÄ±n krizidir” dedi. ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu ülkeyi yönetenlerin, siyasi iktidarÄ±n, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n programÄ±, onlarÄ±n bütün hedefleri, bu krizin tüm faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere, emekçilere, kadÄ±nlara, gençlere kesmek üzere oluÅŸturulmuÅŸtur’’ ÅŸeklinde krize karÅŸÄ± mücadele, aynÄ± zamanda emek mücadelesidir. Krize karÅŸÄ± mücadele demokrasi mücadelesi, gelecek mücadelesidir, geleceÄŸimizin mücadelesidir.”

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik de, “Emekçilerin iÅŸ güvencesinin ellerinden alÄ±nmasÄ±, uygulanan baskÄ± politikalarÄ±, sermayenin kendi ömrünü uzatmak için aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerdir. Bugün ekonomik durum emeklileri yeniden çalÄ±ÅŸmaya zorlamaktadÄ±r. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± reel anlamda %20 civarÄ±ndadÄ±r, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ± 10 milyona yakÄ±ndÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± mücadele büyütülmeli, Flormar iÅŸçilerinin, HavalimanÄ± iÅŸçilerinin, Antep’te süren nakliyat iÅŸçilerinin direniÅŸinin birleÅŸtirilmesi gerekmektedir’’ ifadelerini kullandÄ±. (Antep/EVRENSEL)

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