Bakan Akar'dan ABD Genel Kurmay BaÅŸkanÄ±na: YPG ile iliÅŸkileri kesin

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ABD Genel Kurmay BaÅŸkanÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼: YPG ile olan iliÅŸkileri kesmenizi bekliyoruz.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, UluslararasÄ± Güvenlik Forumu'na katÄ±lmak üzere geldiÄŸi Kanada'nÄ±n Halifax kentinde ikili görüÅŸmeler de gerçekleÅŸtirdi. Ä°lk olarak Kanada Savunma BakanÄ± Harjit Singh Sajjan ile bir araya gelen Bakan Akar, sonrasÄ±nda ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Dunford'u kabul etti.

Akar, basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen ve yaklaÅŸÄ±k bir saat süren görüÅŸmenin ardÄ±ndan AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede ÅŸunlarÄ± söyledi:

"PKK'dan hiçbir farkÄ± olmayan terörist YPG'nin buradaki mevcudiyetinin ve özellikle de ABD'li askerlerle beraber oturup kalkmalarÄ±nÄ±n, iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun bizi son derece rahatsÄ±z ettiÄŸini ve bu iliÅŸkilerin bir an önce kesilmesi hususunu kendilerine tekraren dile getirdik. Bu tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmamasÄ± konusundaki uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk. Terörist YPG'ye kamyonlarla, tÄ±rlarla ve uçaklarla silah ve mühimmatÄ±n verilmesinin de ittifak, müttefiklik anlayÄ±ÅŸÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na, olmayacaÄŸÄ±na, bunun bizler tarafÄ±ndan kabul edilmesinin de mümkün görülmediÄŸine dikkatlerini çektik. UyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± tekrarladÄ±k ve ABD'li müttefiklerimizin bu konuda gerekli tedbirleri almalarÄ±nÄ± ve bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkÄ± olmayan YPG ile olan iliÅŸkilerini kesmelerini beklediÄŸimizi de dile getirdik."

Milli Savunma BakanÄ± Akar, görüÅŸmeleri kapsamÄ±nda Kosova Güvenlik Kuvvetleri BakanÄ± Rustem Berisha ve Moldova Savunma BakanÄ± Eugenie Sturza ile de ayrÄ± ayrÄ± bir araya geldi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 11:53

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