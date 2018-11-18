CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Parti çalÄ±ÅŸmasÄ± için gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da 30 Temmuz'da beyin kanamasÄ± geçiren ve Ankara'da yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, bu sabah yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bircan 59 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

OÄžLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'Ä±n ölüm haberini oÄŸlu Eren Bircan, sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. BabasÄ±nÄ±n Edirne'de topraÄŸa verileceÄŸini belirten Eren Bircan, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"4 aydÄ±r süren mücadelede yenik düÅŸtük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaÅŸatan babamÄ±z Erdin Bircan'Ä± kaybettik. BabamÄ±zÄ±n, son yolculuÄŸu büyük sevdasÄ± Edirne'de olacaktÄ±r."

YARIN SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLANACAK

Erdin Bircan için yarÄ±n Edirne'de cenaze töreni düzenleneceÄŸi belirtildi. Selimiye Camii'nde yarÄ±n öÄŸlende kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bircan'Ä±n cenazesinin, doÄŸum yeri olan Enez ilçesine baÄŸlÄ± Hasköy'deki aile kabristanlÄ±ÄŸÄ±nda defnedileceÄŸi bildirildi.

KILIÇDAROÄžLU'DAN BAÅžSAÄžLIÄžI MESAJI

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mesajÄ±nda, "Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan'Ä± kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabÄ±r diliyorum. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun" dedi.

MUHARREM Ä°NCE: ÇOK ÜZGÜNÜM

CHP Yalova eski Milletvekilli Muharrem Ä°nce, Erdin Bircan'Ä±n ölümünün ardÄ±ndan Ankara Üniversitesi Ä°bni Sina Hastanesi'ne gitti. Burada yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen Ä°nce, çÄ±kÄ±ÅŸta açÄ±klamalarda bulundu. Muharrem Ä°nce, "Bekledik, bir umut dedik, inÅŸallah kurtulacak dedik. BaÅŸaramadÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Ä°lkeli, duruÅŸu olan, geri adÄ±m atmasÄ±nÄ± bilmeyen yürekli bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

ERDÄ°N BÄ°RCAN KÄ°MDÄ°R?

Edirne'nin Enez Ä°lçesine baÄŸlÄ± Hasköy'de 1959'da doÄŸan Erdin Bircan, Ä°stanbul Hasköy Lisesinde okuduÄŸu yÄ±llarda gençlik hareketlerine katÄ±ldÄ±.

Özel sektörde yöneticilik yapan Bircan, çeÅŸitli ticaret kurumlarÄ±nda görevlerde bulundu.

KurucularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± TrakyalÄ± Yöneticiler ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi'nde (TRYÄ°AD) iki dönem baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini üstlenen Bircan'Ä±n, KeÅŸan Ticaret Sanayi OdasÄ±, Ä°stanbul Tekstil Konfeksiyon Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±, Ä°stanbul Sanayi OdasÄ±, Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi ve BeÅŸiktaÅŸ Spor Kulübü üyesiydi.

TBMM'de 25 ve 26. dönemlerde milletvekili olarak görev yapan Bircan, 24 Haziran seçimlerinde de Edirne'den parlamentoya girmeye hak kazandÄ±.

Erdin Bircan evli ve iki çocuk babasÄ±ydÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 12:28

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