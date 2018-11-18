KadÄ±n, 1 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Adana Seyhan'da imam nikahlÄ± eÅŸinin kendisi ile ilgilenmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼re Aysel Y., 1 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Adana'nÄ±n merkez Seyhan ilçesinde, iddiaya göre imam nikahlÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°lhami K.'nin kendisiyle ilgilenmediÄŸini öne süren Aysel Y., 1 yaÅŸÄ±ndaki bebeÄŸini döverek öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi`nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, bir süredir imam nikahlÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°lhami K.'nin kendisine ilgi göstermediÄŸi gerekçesiyle cinnet getiren anne Aysel Y., 1 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± PÄ±nar K.'yi döverek öldürdü. Olaydan sonra akrabalarÄ±nÄ± arayan anne, çocuÄŸunun öldüÄŸünü söyleyerek, bir süre baÅŸÄ±nda bekledi. AkrabalarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 1 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

'ÖLDÜRDÜM Ä°ÅžTE NE VAR?'

GözaltÄ±na alÄ±nan anne Aysel Y., polis aracÄ±na götürülürken basÄ±n mensuplarÄ±na "Evet öldürdüm iÅŸte ne var? Allah kocamÄ±n belasÄ±nÄ± versin" dedi. Ä°lhami K.'nin daha önce iki kez evlendiÄŸi ve ikinci evliliÄŸinin hâlâ devam ettiÄŸi öÄŸrenilirken, Aysel Y. ile imam nikahÄ±yla birlikte olduÄŸu iddia edildi.

Anne Aysel Y., polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

www.evrensel.net