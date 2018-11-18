Trump'tan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamasÄ±: KapsamlÄ± rapor salÄ± gÃ¼nÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CIA'in sÄ±zan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± raporu ile ilgili, 'HenÃ¼z deÄŸerlendirme yapmadÄ±lar. Bunun iÃ§in Ã§ok erken. Bu tamamlanmamÄ±ÅŸ bir rapor' dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin kapsamlÄ± bir raporun salÄ± günü hazÄ±r olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

California eyaletinde orman yangÄ±nlarÄ± ile mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip eden Trump, Malibu kentinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti emrinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafÄ±ndan verildiÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Trump, "Henüz herhangi bir deÄŸerlendirme yapmadÄ±lar. Bunun için çok erken. Bu tamamlanmamÄ±ÅŸ bir rapor." dedi.

Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde belki pazartesi veya salÄ± günü tam bir rapor almÄ±ÅŸ almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z ve tam tamamlanmÄ±ÅŸ olacak." diye konuÅŸtu.

'RAPOR, OLAYI KÄ°MÄ°N YAPTIÄžINI AYDINLATACAK'

Gün içinde CIA Direktörü Gina Haspel ile görüÅŸtüÄŸünü aktaran Trump, "Bir gazetecinin öldürülmesi korkunç bir ÅŸey." ifadesini kullandÄ±.

Trump daha sonra ise daha kesin bir dille KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin raporun salÄ± günü hazÄ±r olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ±, raporun "olayÄ±n tüm etkisini ve kimin sebep olduÄŸunu veya kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na da yanÄ±t vereceÄŸini" kaydetti.

California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'Ä±n bahçesinde gazetecilere konuÅŸan Trump, CIA Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafÄ±ndan emredildiÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlere iliÅŸkin henüz CIA'dan bu konuda brifing almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Trump, "Åžu an itibariyle onun (Bin Selman'Ä±n) bunda bir rolü olmadÄ±ÄŸÄ± bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceÄŸiz." diye konuÅŸmuÅŸtu.

CIA, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±

Daha sonra ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile CIA Direktörü Haspel ile telefonda görüÅŸtüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Sözcü, ABD'nin Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin nihai bir sonuca vardÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

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