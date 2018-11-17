Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Muş'ta çığ düşmesi sonucu hayvanları ile birlikte mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı, donma tehlikesi geçiren 3 kardeş tedavi altına alındı.

Muş'ta, hayvanları ile birlikte çıktıkları yola çığ düşünce mahsur kalan 11 kişiden 3 kardeş donma tehlikesi geçirdi. Mahsur kalan yurttaşlar 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarılırken 3 kardeş ise hastanede tedaviye alındı.

Muş merkeze bağlı Sağlık köyünden sabah 07:00 sıralarında yaklaşık 100 büyükbaş ve küçükbaş hayvanla yola çıkan 11 kişi, bir süre ilerledikten sonra Çavuştepe mevkiine çığ düşünce mahsur kaldı. 11 köylü içerisinden Nesim Erez (10) Ahmet Erez (22) ve Erkan Erez (23) kardeşler donma tehlikesi geçirince jandarmadan yardım istendi. Yaklaşık 2 saat sonra köylülere ulaşan ekipler, donma tehlikesi geçiren kardeşleri ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürdü.

Kar ve tipinin zaman zaman etkili olduğu bölgede mahsur kaldıklarını söyleyen Kemal Erez, "Sabah köylülerle hayvanlarımızı Muş'a getirmek için yola çıktık. Uzun süre yürüdükten sonra küçük bir çığ gelince mahsur kaldık. Çocuklarım da hastalanınca ilerleyemedik. Durumu yetkililere bildirdik. 3 oğlum soğuktan rahatsızlandı. Ekipler olmasaydı çocuklarım donacaktı" dedi.

Fotoğraf: DHA

(DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 22:04

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