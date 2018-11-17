Konkordato ile mağdur edilen Taze Market işçilerinden imza kampanyası

Kayseri’de konkordato ilanından sonra işten atılan 400 civarında Makro-Taze Market işçileri imza kampanyası başlatıyor.

Makro-Taze Market’in konkordato ilanından sonra işten atılan 400 civarında işçi, Kayseri’de “Mağduriyetimiz giderilsin, bir imza da sen at!” sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda imza standı açıyor.

Makro-Taze Mağduru işçilerin yanında olmak isteyen tüm sendikalara, köy derneklerine ve siyasi partilere çağrı yapacaklarını söyleyen işçiler, “İşverenlerin konkordato ilan etmesiyle birlikte binlerce işçi mağdur edildi. Biz de mağdur edilen işçiler olarak sesimizi kamuoyuna ve değerli Kayseri halkına duyurmak istiyoruz. Haklarımızın verilmesi için değerli Kayseri halkı bizlere desteğinizi bekliyoruz, imzalarınızla bizlere destek olabilirsiniz” dedi.

Pazar günü 11.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması ile açılacak imza standı akşam 18.00’a kadar devam edecek.

Kayseri’de 20’nin üzerinde marketi ve 500’ün üzerinde çalışanı olan Makro Market konkordato ilan ederek yaklaşık beş ay önce yola Taze Market olarak devam edeceğini açıkladı. Makro Market olarak çalışan işçilere tüm haklarıyla birlikte Taze Market’e geçirildiği bilgisi verildi. Ancak Taze Market 400 civarında işçiyi haklarını vermeden kapı önüne koydu. (Kayseri/EVRENSEL)

400 işçinin çıkarıldığı Taze Market'te işçiler haklarını istiyor

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 22:07

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