Okul bahçesinde harabe bina tehlikesi

Düzce’de Fatih İlkokulu binası bahçesinde bulunan depreme dayanıksız bina 2 yıldır yıkılmıyor. Veliler binanın bir an önce yıkılmasını istiyor.

Düzce’de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve 2 yıl önce yıkılması yönünde karar alınan Fatih İlkokulu binası, aradan geçen süreye rağmen yıkılmayınca tehlike oluşturmaya başladı. Harabeye dönen binayı, aynı bahçede eğitim verilen ortaokuldan ayırmak için sınıf kapılarından duvar yapıldı. Ancak kapıların da devrilme tehlikesi bulunması nedeniyle hem öğrenciler hem veliler korku yaşıyor.

Fotoğraf: Tezcan Solmaz/DHA

Velilerinden Ayşe Özkan, çocuklarını okula bırakırken huzurlu olmadıklarını söyleyerek, “Çocuklarımız güvende değil. Şu anda yapacak bir şey varsa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapması lazım” dedi.

Veli Nilüfer Kuru da okul binasının bir an önce yıkılmasını isteyerek, “Okulumuzun bahçesi yok. Beden eğitimi derslerini yapamıyorlar, spor yapamıyorlar, oyun oynayamıyorlar, kantinde oturup yemek yiyecek yerleri yok. Okulun bir an önce yıkılarak çocukların rahata kavuşması gerekiyor” diye konuştu.

Velilerden Nuray Aydın ise okul binasının yetersiz kaldığını belirterek, “Geçen yıl ilk ve ortaokul ayrıydı. Geçen yıl alıştırma haftasına 1 yıl kala, okulumuzun kapanacağını öğrendik. Geçen yıl kapalı bir şekilde idare etmeye çalıştık. Gereken yerlere başvurularımızı yaptık. Çocuklarımız avuç içi kadar üçgen bahçede ne yapacaklar” diye sordu. (Düzce/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 19:36

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