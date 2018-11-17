Ankara'da Yenimahalle halkı 'ekonomik kriz'i tartıştı

Ankara Yenimahalle ilçesinde 'Yenimahalle Halkı Krizi Konuşuyor' başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde “Yenimahalle Halkı Krizi Konuşuyor” başlıklı panel düzenlendi. Hükümetin 100 günlük eylem planı ve krizin tartışıldığı panelde konuşan sendika uzmanı Onur Bakır, hükümetin “çare” olarak sunduğu düzenlemelerle krizin faturasını işçi ve emekçilere çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Onur Bakır'ın katıldığı panelde katılımcılar da söz alarak hükümetin yeni ekonomik kalkınma planı ve alternatif uygulamalar üzerine tartışma yürüttü.

'ÇÖZÜM EMEKTEN YANA POLİTİKALAR'

Bakır, sunumunda kriz konusunda hükümetin "çare" olarak sunduğu ancak sadece sermayenin çıkarına olan düzenlemelerle krizin faturasının işçi ve emekçilere çıkardığını belirtti. Bakır, krizin esas çözümünün emekten yana ve ona değer veren politikalar üretmekten geçtiğini vurguladı.

Fotoğraf: Evrensel

Panelde söz alan katılımcılar, 100 günlük ekonomik planın krizin etkisi azaltmadığı gibi, günden güne artarak halkı daha zor bir duruma soktuğunu söyledi.

Panelde söz alan bir işçi, alım gücünün gün geçtikçe düştüğünü belirtti. Hükümetin vaatlerinin yalan dolu olduğunu düşündüğünü söyleyen işçi, bunların halka tüm açıklığı ile teşhirinin yapılmasını gerektiğini söyledi.

Katılımcılardan kamuda memur olan bir başkası ise: “Şu an burada çok kalabalık olmayabiliriz, ama bu herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm Yenimahalle'yi ilgilendiren bir gerçek bu. Biz de hiç bir bahane üretmeden burada edindiğimiz bilgiyi mahallelerimize, sokaklarımıza taşımalıyız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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