Eczacılar Odasından çarpıcı tespit: Her ay 400 kalem ilaç yoka düşüyor

Yurt dışından getirilen bazı hormon ya da kanser ilaçlarına erişimde sorun yaşanırken, İzmir Eczacı Odası Başkanı '400 kalem ilaç yoka düşüyor' dedi

Yurt dışından getirilen bazı hormon ya da kanser ilaçlarına erişimde sorun yaşanıyor. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, “Her ay nereden bakarsanız bakın, 400 kalem ilaç yoka düşüyor. Bunlar tedaviyi aksatan ilaçlar olduğu için durumun ciddiyeti her geçen gün büyüyor” dedi.

Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili düzenlemeler içeren sağlık torba yasası teklifinin Meclis'te kabul edilmesi üzerine değerlendirme yapan İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, ithal ilaçların yurt dışından getirilmesi için Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) dışında başka kurumlara da yetki verileceğini açıkladı.

Bu ilaçları yurt dışından getirmek için ayrı bir birim kurmak yerine, ilaçların Türkiye’de bulunabilir olmasını sağlamak gerektiğini söyleyen Sayılkan, her ay 400 kalem ilacın yoka düştüğünü belirtti. Sayılkan, “Bir ilaç firması Türkiye’de ithalat ruhsatı almak için bir sürü prosedürle uğraşıyor. O ruhsatın iptal olmaması için Türkiye’ye yılda belli sayıda ürün sokması lazım. Bu yüzden aynı ilacı, bin kutu gerekmesine karşın 3- 4 ayda bir 300 kutu getirerek hastalara temin ediyorlar. Dolayısıyla her ay nerden baksanız, 400 kalem ilaç yoka düşüyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

SAĞLIKTAN TASARRUF OLMAZ

DHA^nın haberine göre hormon ve kanser ilaçlarının eşdeğeri olmadığına dikkat çeken Sayılkan “Bunlar tedaviyi aksatan ilaçlar olduğu için durumun ciddiyeti her geçen gün büyüyor. Gereken kaynak aktarılmalı. Sağlık yaşamın temelidir. Sağlıktan tasarruf etmek yerine, başka alanlarda bunu yapsınlar” dedi.

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‘İLAÇLAR TÜRKİYE’DE BULUNABİLMELİ’

Daha önce ithal ilaçların yurt dışından sadece TEB tarafından getirildiğini belirten Tuncay Sayılkan, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da buna yetkili olduğunu söyleyerek, “Piyasada bulunmayan ilaçlar, bir dizi prosedürden sonra ortalama 20 günde kargoyla Türkiye’ye geliyor. Ailede ilaç siparişi verebilen, kargo takibini yapabilen biri varsa bunu yapmak kolay. Ama Anadolu’da yaşayan bazı aileler bu ilaçlardan mahrum kalıyor. Bu prosedürlerle ulaşmak hastaya zulümdür. Zaten ağırlıklı olarak kanser hastalığı ile mücadele eden kişilerin ilaç ihtiyacında bu sorun yaşanıyor. Sağlık söz konusu olduğunda hızlı çözüm bulmak zorundayız. Çözüm yurt dışından ilaç getirmek değil, bu ilaçları Türkiye’de bulunabilir hale getirmektir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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