'Göllerin üzerine santral kurmak, geleceğimizi kurutur'

CHP, enerji üretim santrallerinin göller üzerinde de kurulmasının önünü açan maddeye itiraz etti.

Mahir DOĞAN

Antalya

TBMM Çevre Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Çevre Komisyonundan geçen tasarıda enerji üretim santrallerinin göller üzerinde de kurulmasının önünü açan 20. maddeye itiraz ettiğini belirterek “Türkiye’deki göllerde kuraklık yaşanırken, suların azalmasıyla tarım tehlikeye girmişken bu düzenleme geleceğimizi kurutur” dedi.

Özer konu ile ilgili açıklamasında TBMM Çevre Komisyonunda çevrenin korunmasına yönelik teklifin görüşmeleri sırasında belli maddeler üzerinde tartışmalar yaşandığını belirterek, enerji üretim santrallerinin göllerin üzerinde kurulmasına yol açan maddeye ilişkin itirazda bulunduğunu ifade etti.

“Eber gölü kurumuşken, Burdur gölündeki kuraklıkta geri dönüşü zor bir duruma gelinmişken böyle bir düzenleme bu şekliyle kabul edilemez" diyen Özer, "Tasarının 20. Maddesinde yer alan düzenleme “Su alanlarında (deniz, tabii ve suni göller) imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilir” ifadelerini içeriyor" dedi.

CHP’li Özer 20'nci maddede sulak alanlar ve göller ifadesine itiraz ederek maddenin Kıyı Kanunda belirtilen tabii ve suni göllerin korunması amacına ters düştüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Dünyada bir yağış rejim değişikliği var, Türkiye’deki göllerde kuraklık söz konusu, örneğin Eber gölü kurumuş, örneğin Burdur gölündeki kuraklıkta geri dönüşü zor bir duruma gelinmişken, suların azalması sonucu tarım tehlikeye girmişken, böyle bir düzenlemenin doğru olmadığı açıktır.”

KUŞ POPÜLASYONU ETKİLENİR

Sulak alanlarda ve göllerde, çevre dengesi unsurlarının son derece önemli olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının su alanlarında yer alması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Sulak alanlar kuş popülâsyonunun en yoğun olduğu alanlardır. Özellikle sucul kuşların yumurtlama alanları olan sulak alanların üreme dönemlerinde ziyaretçilerin girişine dahi kapatılması gerekirken bir enerji üretim santraline dönüştürülmesi sucul ekosistemlerde ciddi tahribata sebep olacaktır. Sulak alanlarda avlanan yırtıcı kuş türlerinin de sulak alanlara kurulacak RES’ler, karasal ekosistemlerde kurulan RES’lerden çok daha fazla ekosistem tahribatına sebep olacaktır.”

www.evrensel.net