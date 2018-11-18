Bizim gerçeğimiz, ne kadar mücadele o kadar ekmektir

Bir grup Şişecam işçisi

Merhaba Evrensel okurları ve işçi arkadaşlar;

Bizler yaklaşan toplu iş sözleşmesi öncesi sendikamızın ve cam işçisi arkadaşların ne şekilde bir yol izlenmesi gerektiğini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışan bir grup cam işçisiyiz.

Sizlerin de bildiği üzere elimizdeki hakları koruma ve yeni haklar elde etme dönemlerimizden biri de toplu iş sözleşmesi dönemleridir.

Şişecam yönetimi ile örgütlü olduğumuz Kristal-İş Sendikası arasında 2019 yılı ocak ayı itibari ile 26. TİS görüşmeleri başlayacak.

Bizler daha önce yaşadığımız TİS dönemleri ve grevlerden aldığımız derslerden yola çıkarak bazı önemli noktalara dikkat çekmek istiyoruz. Bu yeni sözleşme döneminde cam işçileri olarak geleceğimizi ve mücadele tarihimizi göz önünde bulundurarak hareket etmek zorundayız.

2009 yılında olduğu gibi Şişecam yönetimince bizler yine ücretsiz izine çıkarıldık. Düşük zam oranları ile yaşamak zorunda bırakıldık. Yıl sonunda, bir önceki yıla oranla yaptığı kârı ikiye katladığını açıklayan Şişecam, bunun gibi bir çok örnekle işçilerinin kendisi için ne anlam ifade ettiğini ortaya koymuştur.

Ülkemizde yaşanılan ekonomik kriz, geçmiş dönemlerde yaşadığımız ücret kayıpları ile birlikte biz işçileri iyice dar boğaza soktu, kıt kanaat geçinir duruma getirdi.

Yaşananlar gösteriyor ki, önümüzdeki dönemde de yine aynı kriz fırsatçılığına soyunacaklar. Ama tabiri caizse artık maymun gözünü açtı. Hepimiz biliyor ve takip ediyoruz ki; Şişecam bizlerin sırtından her geçen gün devasa kazançlar elde ederek bizim sayemizde cam sektöründe Avrupa birinciliğine ve dünya üçüncülüğüne oynayan bir şirket haline geldi.

Daha önce de deneyimlediğimiz gibi biz işçilerin en büyük kazanımları, sendikal ayrılıklarımızı ve her türlü farklılıklarımızı bir kenara bırakıp birliğimizi sağladığımız ve kendi sınıfımızın çıkarları için mücadele ettiğimiz dönemlerde elde ettik.

Bu bağlamda bütün işçi arkadaşlarımızın birleşerek, kenetleşerek sürece dahil olması ve özellikle taslak taban toplantılarına katılması ve taleplerini dillendirmesi önemlidir.

26. TİS toplantılarında taslağa yazılması gereken ve olmazsa olmazımız taleplerimiz.

- Son dönem cam grup sözleşmesinden çıkarılan Otocam taslağının grup sözleşmesinden ayrı tutulmaması birliğimizi bozmamak adına kırmızı çizgimiz olmak zorundadır.

- Hiçbir koşulda TİS kitapçığımızdaki maddelerden taviz verilmemeliyiz.

- Saat ücretlerinde yapılacak artışlar için bizlerin istediği rakamın altına düşülmemelidir.

- Dörtlü paket, gıda ödeneği, özellikle de gece ve vardiya zamlarında hatırı sayılır ücret artışları olmalıdır.

- Sözleşme, en fazla iki senelik yapılmalıdır.

- Eşit işe eşit ücret prensibi ile hareket ederek kademeler arası zam dağılımı en aza indirilmeli, bunun yanında kıdem yılı (yıpranma payı) zammı almamız konusunda ısrarcı olmalıyız.

Bütün bunlar istenirken önceki dönemlerde yaşadığımız kayıplar, hayat pahalılığı ve Şişecam’a kazandırdığımız karları göz önünde bulundurarak, bize düşenin ne olacağı kısmı için de mücadele etmeliyiz.

Peki, sendikamızdan ne bekliyoruz?

Öncelikle sendika yöneticilerimiz kendi belirledikleri ile değil bizim talep ettiğimiz haklarla taslağı oluşturmak zorundadır.

Bir an önce greve çıkacakmışız gibi hazırlık yapmalı, grev komiteleri oluşturmalı, mücadele kararlılığımız gösterilmelidir.

Haberleşme toplantılarını duyurma ve katılımı sağlama bu komiteler üzerinden yapılması sağlanmalıdır.

Fazla mesaiye kalma, ocak ayı itibari ile kaldırılmalıdır.

İşe giriş ve çıkışlarda toplu yürüyüşler yapılmalıdır.

Toplu şekilde viziteye çıkma eylemlerinden iş yavaşlatmaya kadar, işçi arkadaşlarla birlikte, çeşitli eylem planları yapılmalı.

Sözleşmeli çalışan arkadaşların ya kadroya geçişi, ya da bütün sosyal haklardan faydalanmaları konusunda ısrarcı olunmalı.

Sözleşme sürecine dair, işçiler sürekli bilgilendirilmeli.

Sivil toplum kuruluşlarından ve siyasi partilerden destek talep edilmeli bu çerçevede planlamalar yapılmalı.

İl ve ilçe merkezlerinde her fırsatta açıklamalar yaparak, kamuoyu oluşması sağlanmalı.

Bu ve daha fazlası birçok hakkımız için, çalışma yürütmek, planlamak, biz işçilerle ortak hareket etmek sendikanın görevidir.

Bizlerin ise sendika şubelerine düzenli olarak gitmemiz, sürecin takipçisi olup alınacak kararlara müdahil olmamız gerekiyor.

Şunu çok iyi biliyoruz ki; Şişecam yönetimi sıfır zam vererek, hiç bir sosyal hakkımızı tanımadan çalıştırmaktan hiçbir zaman çekinmez. Fakat açık olan bir şey daha var… Bizler sendikamızı tabandan baskılamadığınız sürece sendikacıların da bizler için özel bir çabası olmayacağı maalesef ortadadır.

Bizim gerçeğimiz ne kadar birlik o kadar kazanım, ne kadar mücadele o kadar ekmek demektir.