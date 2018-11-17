İHD: Hasta tutuklu İkbal tedavi edilsin

İHD, Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan hasta tutuklu Akar İkbal’in tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu üyeleri, İsmet İnönü Parkı’nda yaptıkları açıklama ile Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan hasta tutuklu Akar İkbal’in durumuna dikkat çekti.

Açıklamada konuşan İHD üyesi Nejat Okay Okay, 2 yıl önce Nusaybin’deki sokağa çıkma yasakları döneminde göğsünde mermi parçası ve sol kolundan yaralı halde tutuklanan İkbal’in hastaneye yatırılıp, ameliyat edilmemesi nedeniyle kolunun sakat kaldığını aktardı.

Okay, görüştükleri İkbal’in anlatımları doğrultusunda sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Hastaneye götürülüp, oralarda hücre şeklinde odalarda bekletilip tedavi edilmeden geri getirildiğini, gidiş gelişlerde sürekli hakaretlere maruz kaldıklarını, sadece ağrı kesici hap verildiğini, verilen hapları da infaz koruma memurlarının ya hiç vermediğini ya da kavga ederek verdiklerini, yine kendisi gibi başkaca yaralı, yaşlı veya hasta mahpusların da tedavilerinin geciktirildiğini tarafımıza beyan etmiştir.”

‘SORUMLULUK DEVLETTE’

İkbal’in bir an önce tedavi görüp, ameliyat edilmesi gerektiğini söyleyen Okay, diğer tüm hasta mahpusların sağlığa erişim haklarının sağlanması ve özgürlüklerine kavuşmaları için de duyarlılık çağrısında bulundu.

HDP milletvekili Kemal Peköz de, yaptığı konuşmada devlet sorumluluğu altında bulunan hasta tutukluların tedavilerinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. (Adana/MA)

www.evrensel.net