90 liralık anaokulu aidatı ödenmeyen 5 yaşındaki çocuk okuldan atıldı

Malatya Şehit Orhan Bakış Anaokulunda 90 TL aidatı ödenmediği için okuldan atılan 5 yaşındaki çocuğun babası: Param yok diye çocuğum okumayacak mı?

Nurgül DENİZ

Malatya

Malatya Şehit Orhan Bakış Anaokulunda 90 TL’lik aidatı ödenmediği için 5 yaşındaki çocuğun okuldan atıldı. Çocuğun babasının okula giderek müdüre bunu sorması ve çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması ile olay gündeme geldi. Olay kamuoyuna yansıyıp tepkiler gelince Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, veliyle görüşüldüğünü ve okul idaresi ile veli arasındaki iletişimsizliğin çözüldüğüne dair açıklama yaptı. Ancak yaşanan bu olay paralı eğitim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

‘PARASI OLMAYAN OKUMAYACAK MI?’

Yaşananı, ülkemizde zaten parasız bir eğitim yok diye değerlediren Yüksel Kalı “Misal çocuklara burs veriliyor ama geri ödemeli. Diyorlar ‘3 çocuk yapın’ peki biz bu 3 çocuğu nasıl yetiştireceğiz? Bu çocukların okuması iyi bir gelecek kazanması lazım” dedi. Devlet okulunda okuyan çocuklar için 1 kuruş bile ödenmemesi gerektiğine dikkat çeken Kalı “Ne yani şimdi benim param yok diye çocuğum okumayacak mı?” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Sosyal bir devlette eğitimin zaten parasız olması gerektiğini belirten İmam Arar “Zaten çocukların okumasını istemiyorlar. Bugün bu haber yayıldı diye biz bunu biliyoruz. Bizim bilmediğimiz daha kaç çocuk böyle sebeplerle okuldan ayrılmak zorunda kaldı hiç haberimiz yok” diye konuştu.

OKULLAR SÖZDE ÜCRETSİZ

Ülkemizde parasız bir eğitimin sadece kağıt üzerinde kaldığını düşünen Orhan Erol ise özel okula gidenle devlet okuluna gidenlerin şartlarının eşit olmadığına vurgu yaparak “Şartlar zaten eşit değil. Bu haber de gösteriyor ki artık paramız yoksa devlet okuluna da gidemeyeceğiz” dedi. Hasret Yıldırım ise verdiğimiz vergilerle devlet okullarının giderlerinin karşılandığını bunun üzerine bir de her ay temizlik parası, aidat, fotokopi parası adı altında velilerden para toplandığını anlatarak “Halbuki bu okullar sözde ücretsiz. Anaokulunda ise dönem başında para alınıyor. Öğretmen maaşı ve okul giderleri yine devlet tarafından karşılanmasına rağmen” Öğrencilerin zaten birçok şeye para ödemek zorunda kaldıklarını belirten Ceylan Özsüzer ise velilerin zaten çocuklarını maddi olanakları el vermediği için devlet okuluna gönderdiğini belirtti. Şartları daha iyi olsa insanlar çocuklarını özel okula gönderir diye konuşan Özsüzere “Okuldan atıldığı iddia edilen 5 yaşındaki çocuğun babasının parasının olmaması çok normal. Herkesin durumu iyi olacak diye bir şey yok. Müdürün bunu anlayışla karşılaması gerekirdi” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 16:26

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