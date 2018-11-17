Mahkeme Yeni Şafak'ın logo benzetmesini doğru buldu

Mahkeme Yeni Şafak'ın TMMOB logosunu 'terör örgütü sempatizanlığı' diyerek hedef aldığı davada TMMOB'nin tazminat talebini reddetti.

Yeni Şafak gazetesinde TMMOB'nin logosunda bulunan “sarı-kırmızı” renkleri “terör örgütü sempatizanlığı” ile ilişkilendiren habere açılan tazminat davasında mahkeme, “görünen gerçekliğin yorum da katılarak haberleştirilmesi” diyerek, TMMOB'nin talebini reddetti. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “Mahkeme kararı “sarı-kırmızı” renklerin terör örgütleriyle özdeşleştirildiğinin kabülü anlamına gelmektedir. Kararı kabul etmiyoruz” dedi.

MAHKEME: 'GÖRÜNEN GERÇEKLİĞİN YORUM DA KATILARAK HABERLEŞTİRİLMESİ' DEDİ

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin(TMMOB), Yeni Şafak gazetesinde “TMMOB özüne döndü” başlığıyla TMMOB'yi hedef alan habere karşı açtığı tazminat davasında mahkeme davanın reddine karar verdi. TMMOB'nin kırmızı ve sarı renkleri olan logosunun “terör örgütlerini yansıtan yeni logo” olarak verildiği habere ilişkin Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında, söz konusu içeriğin “görünen gerçekliğin yorum da katılarak haberleştirilmesi” olduğuna hükmederek, TMMOB'nin tazminat talebini reddetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE GALATASARAY'IN DA RENKLERİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme kararının “Sarı-Kırmızı” renklerin terör örgütleriyle özdeşleştirildiğin kabulü anlamına geleceğini belirtti. Koramaz, “Herhangi iki rengin terör ile özdeşleştirmenin abesliği bir yana, “Sarı ve Kırmızı” renkler yıllardan bu yana TMMOB’nin logosunda yer aldığı gibi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsunda, Yargıtay Başkanlığı logosunda ve dahası milyonlarca taraftarın gönül verdiği başta Galatasaray olmak üzere çok sayıda spor kulübünün amblemlerinde de yer almaktadır” dedi. Sarı-kırmızı renkleri terör örgütleri ile özdeşleştirmenin tüm bu kurum ve kuruluşları, milyonlarca insanı “terör örgütü sempatizanlığı” ile suçlamak anlamına geldiğini kaydeden Koramaz, mahkemenin kararını kabul etmediklerini ve bu tür yaklaşımların karşısında olduklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Şafak gazetesinin 21 Ekim 2017 tarihinde Ahmet Fatih Erturan imzasıyla “TMMOB özüne döndüğü” başlığıyla yayınlanan haberinde, TMMOB hedef alınarak 1954 yılından bu yana kullandığı logo için “terör örgütlerini yansıtan yeni logosu” denildi. Haberde “Skandalların Odası TMMOB, DHKP-C ve PKK'yı yansıtan yeni logosu ile dikkat çekti. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren TMMOB’un internet sitesinde Türk bayrağı bulunmaması da tartışma konusu oldu” ifadeleri yer aldı.(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 17:08

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