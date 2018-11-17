Çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün içinde yer aldığı 'Tuzla-Pendik Krize Karşı Mücadele Platformu' kuruldu.

Çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün oluşturduğu ‘Krize karşı emeğin hakkını savunmak için omuz omuza’ çağrısıyla Tuzla’da sendika ve siyasi partiler bir araya geldi.

Toplantıya DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası ve Devrimci Yapı-İş Sendikasıları, Hak-İş’e bağlı Liman-iş, HDP, CHP, Devrimci Parti, EMEP, SYKP, ESP, Kaldıraç temsilcileri katıldı.

Tuzla - Pendik - Esenyalı birlikte çalışma ve güçleri birleştirme kararı alındı. Toplantı kendisini ve bundan böyle çalışmasını “Tuzla-Pendik Krize Karşı Mücadele Platformu” olarak ifade etmeye karar verdi. Platformun kapısı krize karşı birlikte mücadele etmek isteyen herkese açık olacak. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net