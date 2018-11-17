Yaşar Kemal Sanat Günleri: Gençler Yaşar Kemal’in izinde

Gençler Yaşar Kemal’in Hüyükteki Nar Ağacı romanından yola çıkarak Çukurova’dan işçi hikayelerini, insanın doğaya etkisini konu alan çalışmalar yaptı.

Adana Seyhan Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından düzenlenen, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin de katılımı ile gerçekleşen 2’inci Yaşar Kemal Sanat Günleri geçen cuma gerçekleşen programla sona erdi. Kardeş Türküler konseriyle tamamlanan sanat günlerinde 300 öğrenci yaklaşık 6 hafta boyunca kısa film, röportaj ve kitap kapağı alanlarında ürünler verdi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada Yaşar Kemal’in Çukurova’nın yetiştirdiği önemli değerlerden olduğunu belirterek halkın umutlarını, güzelliklerini, acılarını destansı bir dille anlatan evrensel bir yazar olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini söyleyen Karalar, gençlerin katılımından memnun olduğunu söyledi.

Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban Gökçeli Seyhan Belediyesi’ne teşekkür ederek “Yaşar Kemal yaşıyor olsaydı diyeceği bir şey vardı: ‘Böyle gençler varken umudunu kaybetmek ayıp. Bu ülkeden umut kesilmez’ derdi” dedi.

Etkinliklerde gençler tarımda makineleşmenin başladığı yıllarda geçen Yaşar Kemal’in Hüyükteki Nar Ağacı romanından yola çıkarak günümüz Çukurova’dan işçi hikayelerini, insanın doğaya etkisini konu alan çalışmalar yaptılar.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen röportaj atölyesinden seçilen 23 röportaj kitap halinde yayımlandı. Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi yürütücülüğünde 106 öğrencinin kapak tasarımlarından bir seçki Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde sergileniyor.

Akdeniz Film eşgüdümünde Zafer Özgentürk tarafından yürütülen kısa film atölyesinde 79 gencin çalışmaları bir belgesel, dört kurmaca film halinde derlendi.

Yaşar Kemal Vakfı, Karacaoğlan’ın “Yiğidin Eyisi Sözünden Olur” dizesi ile adlandırdığı sergide vakfa armağan fotoğraflardan bir seçki ile yazarın hayatından kesitler sunuyor. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yer alan bu sergide bir hafta boyunca izleyiciler tarafından görülebilir.

GENÇLER İŞÇİLERİN HAYATINI SAYFALARA TAŞIDI

Tarım işçilerinin çalışma koşulları ile ilgili röportaj yapan 19 Mayıs Lisesi öğrencileri atölyenin bir şeyleri başarabilecekleri konusunda kendilerine cesaret verdiğini söylediler. Bu röportaj deneyiminden sonra üniversitede gazetecilik bölümünü düşünmeye başladığını söyleyen Sıla Resimci, tarlada çalışan işçilerin çalışma koşullarını kağıda döküp insanlara anlatmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Aynı atölyede yer alan Yare Duran da “Bu kadar vasıflı insanla birlikte olmak bize çok şey kattı. Ayrıca gittiğimiz yerde insanlar ekmek parası için nelerle müxadel etiğini gördük. Ayağında bir terlik dahi olmayan insanların nasıl çalıştıklarını gördük. Bunu haber yaptık. Aslında bu kadar etkileneceğimi düşünmüyordum. İnsanlar cana yakındı bizi davet edip çay içirdiler. Böyle insanların röportajla yer sahibi etmek mutlu etti bizi” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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