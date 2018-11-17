Emekçiler yoksulluğa ve işsizliğe karşı İzmir’den sesini yükseltti

İzmir'de KESK'in çağrısıyla krize, yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı binlerce işçi ve emekçi bir araya geldi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) çağrısıyla krize, yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı bir araya gelen binlerce işçi ve emekçi “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” dedi.

Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge, KESK ve bağlı sendikaların yanı sıra DİSK’e bağlı sendikalar, CHP, HDP, EMEP, Haziran, Halkevleri başta olmak üzere siyasi partiler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Afyon, Kütahya, Aydın, Uşak, Manisa ve çevre illerden kamu emekçileri mitinge katılım gösterdi. Oluşturulan iki yürüyüş kolundan (Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Sevinç Pastanesi) miting alanına yürüyen emekçiler, “Savaşa değil emekçiye bütçe”, “Yaşasın emekçi mücadelemiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “KHK’lar gidecek biz kalacağız”, “Saraya değil emekçiye bütçe” sloganları attı.

KESK, “Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadeleye” pankartı ile alana girdi. Tüm Bel-Sen İzmir Şubeleri, ‘Yoksulluk yalan talan düzenine karşı ekmeğine sahip çık’, pankartı ile yürüdü. Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan ve direnişe başlayan TARİŞ işçileri ile işten atılan Ege Üniversitesi işçileri de işe iade talebiyle mitinge katıldı.

KESK İzmir Şubeler Platformu adına miting açılış konuşmasını yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, “İşçi-kamu emekçisi ayırt etmeksizin işyerlerimizde, bürolarımızda, fabrikalarda, atölyelerde, sanayi havzalarında, emekçi semtlerinde bir arada duralım, dayanışmamızı da mücadelemizi de birlikte büyütelim. AKP iktidarının sermaye politikalarını ve gerici reformlarını birlikte püskürtelim” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘VERİLER KRİZİ ORTAYA KOYUYOR’

Mitinginde KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen konuştu. Sözlerine direnişteki işçi ve emekçileri selamlayarak başlayan Gezen, hayatın her hücresine nüfuz eden bir ekonomik krizle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Gezen, “Siyasi iktidar ‘kriz mıriz yok hepsi manipülasyon’ dese de resmi veriler bile ülkede yaşanan krizi teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

BU DÜZENİN MAĞDURLARINA FATURA ÇIKARILMAK İSTENİYOR

“Gittikçe derinleşen kriz faizden, ranttan, sömürüden beslenen yüzde 1’lik asalak takımının dışında kalan yüzde 99 olarak hepimizin yaşamını alt üst ediyor” diyen Gezen, “Ülkede yaşanan krizin faturası bu düzenin mağduru olan yüzde 99’a kesilmek isteniyor” şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

KRİZ EMEĞE YÖNELİK SALDIRILARIN FIRSATI

Açıklanan her paketten, mecliste görüşülmeye devam edilen bütçe yasa tasarısından yabancı tekeller başta olmak üzere büyük sermayeye yeni vergi indirimleri ve teşvikler çıktığını belirten Gezen, “İşçilerin kıdem tazminatının fonla, kamu emekçilerinin iş güvencesinin son kırıntılarının esnek, performansa dayalı çalışmayla, kamusal emeklilik ve sosyal güvenlik hakkımızın ise üç yıl süreli zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ile yok edilmesi hedefleniyor” dedi.

'FATURAYI HEP EMEKÇİ ÖDEDİ'

Ülkenin emekçileri ve yoksullaştırılmış halkının yıllardır sömürü ve yağma düzeninden beslenenlerin faturasını ödediğini ifade eden Gezen, “Soma’dan Ermenek’e iş cinayetlerinde fatura bize kesildi. İnsan hakları ihlalleriyle, darbelerle, sıkıyönetimle, KHK’lerle OHAL’le, OHAL’i kalıcı hale getiren otoriter baskıcı rejimle, sendikal hak ihlalleri ile OHAL-KHK’leriyle, sorgusuz sualiz ihraçlar, açığa almalar, sürgünlerle fatura hep bize kesildi” dedi.

Gezen, konuşmasını birlik çağrısı yaparak bitirdi. Gezen, “Emeğin birliği ve halkların kardeşliği için, bilimden yana, aydınlık bir gelecek için umut biziz. Yeter ki, kol kola omuz omuza olalım. Yeter ki dünyanın en büyük ailesi olarak bizi bölmeyi, parçalamayı hedef alan oyunları boşa çıkaralım, birbirimize daha fazla kenetlenelim” dedi.

TALEPLER SIRALANDI

■ Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamların geri alınmasını, zam yapılmamasını,

■ Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine son verilmesini,

■ Kriz bahanesi ile yaşanan işten çıkarmalara, ücretsiz izinlere son verilmesini,

■ Rekor üstüne rekor kıran enflasyon karşısında başta asgari ücret olmak üzere ücretlerimizde-maaşlarımızda yaşanan erimenin gerçek enflasyona göre satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak telafi edilmesini,

■ Hem Yeni Ekonomi Programındaki hem de Merkez Bankasının yenilediği enflasyon hedefleri ile hükmünü çoktan yitirdiği tescillenen toplu sözleşmenin derhal yenilenmesini,

■ Kamuya alımlarda eşitsizliği artıran, torpilin, kayırmanın, kadrolaşmanın önünü açan mülakat, sözlü sınav, güvenlik araştırması ve arşiv kaydı uygulamasına son verilmesini,

■ Emeğin haklarını yok eden KHK’lerin iptal edilmesini,

■ OHAL KHK’leri ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden ekmeğinden edilen tüm kamu emekçilerinin işine iade edilmesini,

■ Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini,

■ Kadınların sürekli, güvenceli işlerde istihdam edilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe hakkının hayata geçirilmesini,

■ Herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını istiyoruz. (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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