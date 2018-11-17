Gazetecinin soru sormaması da suç oldu

Gazeteci Abdulkadir Turay'ın yargılandığı davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme cezaları, telefon görüşmelerine ve gizli tanıklara dayandırdı.

Mardin’in Savur ilçesinde 9 Mayıs 2016 tarihinde, “örgüte yardım etmek” ve “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Abdulkadir Turay ve beraberindeki 9 kişi hakkında açılan davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme verdiği cezaları, Turay ve beraberindekilerin yaptığı bazı telefon görüşmeleri ile, “Avanos”, “Gerçek 1”, “Arif” ve “Vatan” adlı gizli tanık ve bazı tanık beyanlarına dayandırdı.

2 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan gazeteci Abdulkadir Turay hakkında verilen 9 yıl hapis cezasının gerekçeli kararında, haber kaynağına başka bir soru sormamak ve gözaltı bilgisini haberleştirmemek suçlama konusu yapıldı.

13 yıldır gazetecilik yaptığını ve telefon görüşmelerinin gazetecilik faaliyetleri kapsamında olduğunu belirten Turay’ın beyanlarını göz ardı eden mahkeme, Turay’ın akrabası Yusuf Erat ile yaptığı telefon görüşmelerini gazetecilik faaliyetleri kapsamında değerlendirmedi.

Mahkeme, Turay’ın Erat ile yaptığı bir telefon görüşmesinde verilen cevap üzerine farklı bir soru sormamasını, “habercilik ile bağlantısının olmadığı aşikar olduğu” şeklinde değerlendirdi. (MA)

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