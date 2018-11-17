Bütçe görüşmeleri: Milli gelir, 12 yıl öncekinden daha düşük

Muhalefet partileri Meclisteki bütçe görüşmelerini değerlendirdi.

Mecliste İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken yaşananlara ilişkin tartışmalar sürüyor. Görüşmelere ilişkin HDP ve CHP’den yapılan açıklamalarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhalefet vekillerine “Provokatör” diyerek bağırdığı belirtildi. HDP’li Garo Paylan, 24 Haziran seçimlerinde AKP tarafından ‘Yeni sistemde güçlü Meclis olacak, itibarlı Meclis olacak, kuvvetler ayrılığı olacak’ denildiğini hatırlatarak, gelinen süreçte atanmış bir bakanın seçilmiş vekillere hakaret edebildiğini söyledi. CHP’li Mehmet Bekaroğlu ise AKP’nin, bütçe görüşmelerinde yaşananları ve bütçeyi sistematik bir şekilde örtmeye çalıştığını belirtti. Tüm bu tartışmalar devam ederken bütçeyi değerlendiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de “Bu bütçe hükümetin bir iflas bütçesidir. Milli gelir, 12 yıl öncekinden daha düşük” dedi.

YENİ SİSTEMİN İŞLEME DÜZENİ

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun milletvekillerine bağırdığını, “provokatör” dediğini aktardı.

Paylan şunları söyledi: “AKP iktidarı dedi ki, ‘Yeni sistemde güçlü Meclis olacak, itibarlı Meclis olacak, kuvvetler ayrılığı olacak’. Burada yürütmenin bir üyesi yani atanmış bir üyesi buraya 300 memuruyla geldi. Koridorlarda biz yürüyemedik, basına da yansıdı, 300 kişiyle gelmiş Bakan. Siz ‘40 kişiden fazla gelmeyin’ diye bakanlara hep çağrı yapıyorsunuz. Siz, bütün bakanlara 45 dakika süre verirken İçişleri Bakanına bir saat 45 dakika verdiniz. İçişleri Bakanı özel bir muameleye tabi tutuldu. İçişleri Bakanı, burada yasamanın bir üyesine, üyelerine bağırdı, avaz avaz bağırdı, ‘Sen görürsün’ diye tehdit etti, ‘Provokatör’ diye bağırdı.”

Yaşananların polis kamerası ile kaydedilip basına servis edildiğini söyleyen Paylan, “Köşede polis arması olan biri çekim yapmış, bütün televizyonlara servis edilmiş. Basın çekim yaparken zorlandı burada. Ama burada polis kamerasıyla çekim yapıldı” dedi.

BEKAROĞLU: SOYLU 400 KİŞİYLE KORİDORLARI İŞGAL ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AKP’nin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşananları sistematik şekilde örtmeye çalıştığını, kendilerinin de yaşanan olumsuzlukları duyurmaya devam ettiklerini belirtti.

Bekaroğlu, yeni anayasa referandumu tartışmaları sırasında iktidar partisi ve MHP’nin sürekli “Güçlü Meclis” olgusunu dile getirdiğini, ancak bunun doğru olmadığının yaşanan olumsuzluklarla ortaya çıktığını savundu.

Bekaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar. Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine Süleyman Soylu, 300-400 kişi ile geldi, koridorları işgal etti ve komisyonda haddini aşarak, TBMM üyelerine parmak sallayarak tartıştı. Süleyman Soylu bunu yapmıştır. Soylu, zaten hep haddini aşıyor. Soylu, bu tür davranışları sürekli yaparak, kanunsuz işlere imza atmaktadır” diye konuştu.

‘MİLLİ GELİR, 12 YIL ÖNCEKİNDEN DAHA DÜŞÜK’

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda da devam eden 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmesini değerlendiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Bu hükümetin iflas bütçesidir” dedi. Şener, “Yatırımları azaltan iktidar, vergileri arttırıyor. Aynı zamanda temsil ödeneklerini de arttıran bir bütçe olarak gözüküyor. Bütçenin bu yapısıyla, önümüzdeki yılın zor bir yıl olduğu anlaşılıyor. Bütçeyle beraber tartışılan, görüşülen 3 yıllık perspektiflere baktığımızda, 2018- 2020 yılları yüksek enflasyon öngörüleri var” diye belirtti.

‘KİŞİ BAŞI GELİR DÜŞTÜ’

Bütçenin, 2020 yılı dahil olmak üzere işsizliğin yüksek seyredeceğini gösterdiğini belirten Şener, “Milli gelirin düştüğünü görüyoruz. Kişi başına düşen milli gelir, 12 yıl öncekinden daha düşük. Hükümet, 2007 yılında daha düşük bir milli geliri hedefleyen sürece girmiştir. 2007 yılında 9 bin 656 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 2018 yılında 9 bin 385 dolara düşmüştür, aradaki fark 300 dolardır” dedi.

Şener, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Adalet duygusunu ortadan kaldıran, muhalifleri baskı altında tutan siyaset anlayışı, ekonominin performansını bozmuş hem dış politikada hem de iç politikada yanlışı sürdürmüştür. Bu çerçevede baktığımızda da net bir şekilde söyleyebiliriz; daha önce yaşanan ekonomik krizlerden ders almamış ve ekonomiyi tam aksine krize yöneltecek bir takım uygulamalar geliştirmiştir. Örneğin; 2008 ve 2009 yılındaki tecrübeye rağmen daha sonraki süreçte ekonomiyi dövize bağlamıştır. Ranta dayalı ekonomi kurmuş olmalarından dolayı Türkiye derin bir krizin içerisindedir.” (HABER MERKEZİ)

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