800 yaşındaki zeytin ağacı Umay Nine’nin yağı 30 bine satıldı

Zeytinyağı müzayedesinde Teos antik kentindeki 800 yaşındaki anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı buldu.

İzmir Seferihisar’da yapılan zeytinyağı müzayedesinde Teos antik kentindeki 800 yaşındaki anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı buldu. Müzayededen elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek.

Yusuf Yavuz'un haberine göre Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediği Tarım Şenliği kapsamında düzenlenen zeytinyağı müzayedesinde, Teos antik kentinde bulunan ve Umay Nine adı verilen bin 800 yaşındaki anıt zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı buldu.

Zeytin ağacına ölümsüz denildiğine işaret eden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fırtına, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yıl. Gerçekten mucize ağaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, zeytin ağacının farkındalığının ne kadar büyük ve güçlü olduğuna vurgu yapmaya çalışmak” diye konuştu.

1800 YAŞINDAKİ UMAY NİNE’NİN YARIM LİTRE YAĞI 30 BİN LİRAYA SATILDI

Seferihisar Belediyesi yaptığı araştırmayla ilçe genelinde 500 yaş ve üzerinde olan 200 anıt zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası’nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, Teos antik kentinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen müzayedeyle satışa sunuldu.

Yaşları ve asit oranlarına göre 6’lı ve 12’li paketler halinde açık arttırmaya sunulan zeytinyağları 21 ayrı grup ve 152 şişede satışa çıkarıldı. En son Teos antik kentinde yaşamını sürdüren ve ‘Umay Nine’ adı verilen 1800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre yağın satışı gerçekleştirildi. Yarım litre zeytinyağını, işadamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı.

MÜZAYEDENİN GELİRİ BURS OLARAK ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK

Müzayedenin ardından toplam 47.750 TL toplandığını açıklayan Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu paranın ilçede yaşayan çocuklara burs olarak dağıtılacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

ETKİNLİĞİN SON GÜNÜ MANDALİNA ŞENLİĞİ VAR

Etkinliğin son gününde ise Türk Patent Enstitüsü tarafından “Seferihisar Mandalinası” olarak coğrafi işaret verilerek tescillenen satsumanın hasat dönemi kutlanacak. 18 Kasım Pazar günü 19. kez düzenlenecek olan Mandalina Şenliği kapsamında birbirinden renkli etkinlikler yapılacak ve her yıl olduğu gibi, en iyi mandalina üreticisi ve bir yıl boyunca Seferihisar’ın yüzü olacak Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek. Şenlikte Tepecik Senfoni Orkestrası da bir konser verecek. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net