1800 yaÅŸÄ±ndaki zeytin aÄŸacÄ± Umay Nineâ€™nin yaÄŸÄ± 30 bine satÄ±ldÄ±

ZeytinyaÄŸÄ± mÃ¼zayedesinde Teos antik kentindeki 1800 yaÅŸÄ±ndaki anÄ±t aÄŸaÃ§tan elde edilen zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±m litresi 30 bin liraya alÄ±cÄ± buldu.

Ä°zmir Seferihisar’da yapÄ±lan zeytinyaÄŸÄ± müzayedesinde Teos antik kentindeki bin 800 yaÅŸÄ±ndaki anÄ±t aÄŸaçtan elde edilen zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±m litresi 30 bin liraya alÄ±cÄ± buldu. Müzayededen elde edilen gelir öÄŸrencilere burs olarak verilecek.

Yusuf Yavuz'un haberine göre Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediÄŸi TarÄ±m ÅženliÄŸi kapsamÄ±nda düzenlenen zeytinyaÄŸÄ± müzayedesinde, Teos antik kentinde bulunan ve Umay Nine adÄ± verilen bin 800 yaÅŸÄ±ndaki anÄ±t zeytin aÄŸacÄ±ndan elde edilen zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±m litresi 30 bin liraya alÄ±cÄ± buldu.

Zeytin aÄŸacÄ±na ölümsüz denildiÄŸine iÅŸaret eden Seferihisar Belediye BaÅŸkanÄ± Tunç Soyer, “FÄ±rtÄ±na, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yÄ±l. Gerçekten mucize aÄŸaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n deÄŸerini karÅŸÄ±layacak bir ÅŸey olmayacak. Bizim yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey ise, zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne kadar büyük ve güçlü olduÄŸuna vurgu yapmaya çalÄ±ÅŸmak” diye konuÅŸtu.

1800 YAÅžINDAKÄ° UMAY NÄ°NE’NÄ°N YARIM LÄ°TRE YAÄžI 30 BÄ°N LÄ°RAYA SATILDI

Seferihisar Belediyesi yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmayla ilçe genelinde 500 yaÅŸ ve üzerinde olan 200 anÄ±t zeytin aÄŸacÄ± tespit etti. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi ZeytinyaÄŸÄ± FabrikasÄ±’nda geleneksel yöntemlerle sÄ±kÄ±ldÄ±. Ortaya çÄ±kan tarih kokulu yaÄŸlar, Teos antik kentinde bu yÄ±l üçüncü kez düzenlenen müzayedeyle satÄ±ÅŸa sunuldu.

YaÅŸlarÄ± ve asit oranlarÄ±na göre 6’lÄ± ve 12’li paketler halinde açÄ±k arttÄ±rmaya sunulan zeytinyaÄŸlarÄ± 21 ayrÄ± grup ve 152 ÅŸiÅŸede satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. En son Teos antik kentinde yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüren ve ‘Umay Nine’ adÄ± verilen 1800 yaÅŸÄ±ndaki zeytin aÄŸacÄ±ndan elde edilen yarÄ±m litre yaÄŸÄ±n satÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirildi. YarÄ±m litre zeytinyaÄŸÄ±nÄ±, iÅŸadamÄ± Salih DeÄŸerli 30 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n aldÄ±.

MÜZAYEDENÄ°N GELÄ°RÄ° BURS OLARAK ÖÄžRENCÄ°LERE DAÄžITILACAK

Müzayedenin ardÄ±ndan toplam 47.750 TL toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Belediye BaÅŸkanÄ± Tunç Soyer, bu paranÄ±n ilçede yaÅŸayan çocuklara burs olarak daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, katÄ±lÄ±mcÄ±lara teÅŸekkür etti.

ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°N SON GÜNÜ MANDALÄ°NA ÅžENLÄ°ÄžÄ° VAR

EtkinliÄŸin son gününde ise Türk Patent Enstitüsü tarafÄ±ndan “Seferihisar MandalinasÄ±” olarak coÄŸrafi iÅŸaret verilerek tescillenen satsumanÄ±n hasat dönemi kutlanacak. 18 KasÄ±m Pazar günü 19. kez düzenlenecek olan Mandalina ÅženliÄŸi kapsamÄ±nda birbirinden renkli etkinlikler yapÄ±lacak ve her yÄ±l olduÄŸu gibi, en iyi mandalina üreticisi ve bir yÄ±l boyunca Seferihisar’Ä±n yüzü olacak Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek. Åženlikte Tepecik Senfoni OrkestrasÄ± da bir konser verecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 10:27

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