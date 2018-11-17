Brexit, May iktidarını bitirir mi?

Başbakan May’in sunduğu Brexit anlaşmasının ardından istifalar sürüyor. May hükümeti dağılma ile yüz yüze mi?

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık, Brexit tartışmalarının içinden çıkamıyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Theresa May’in sunduğu anlaşmaya bir çok bakan ve partisinin milletvekili karşı çıkarken, hükümetten tek tek istifalar geliyor.

İki bakanın ve 4 de bakan yardımcısının istifası ile sonuçlanan tartışmalar sonucunda, May’in istifa etmesi bekleniyordu. Fakat, May istifa etmeyeceğini açıkladı ve partisinin bir çok milletvekilini de yanında tutmayı başardı.

Hafta başında, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther Mcvey ve hemen ardından Brexit Bakanı Dominic Raab istifa ettiğini açıkladıktan sonra bir çok milletvekili parti içinde “Güven oyu” toplamaya başladı. Bu sayının çok olması durumunda da May’in istifası an meselesi olacak.

İki bakanın istifasının ardından dört bakan yardımcısı da istifasını açıkladı. Brexit Bakan yardımcısı, ya da müsteşarı denilebilecek posizyonda olan Suella Braverman’ın istifası ve daha sonra aynı pozisyonda olup Eğitim Bakanlığı’nda görevli olan Anne-Marie Travelyan’ın görevlerini bırakacaklarını açıklamaları, May hükümetinin dağılma ile yüz yüze olduğu yorumlarına neden oldu.

BREXİT’E BAKAN DAYANMIYOR

Birleşik Krallık’ın ilk kez Brexit Bakanı olarak belirledikleri bakanlığın ilk sahibi David Davise oldu. David Davise, iki yıl sürecek bakanlığın ilk senesini devirmesine rağmen dayanamayıp istifa etmişti. Daha sonra May tarafından atanan Dominic Raab da çok dayanamayarak görevi bıraktı. Bu bakanlarla birlikte bakan yardımcıları da görevlerini bıraktılar. Şimdi yeni bakan atandı. Steven Barclay Brexit Bakanı olarak göreve başlarken, daha önce İçişleri Bakanlığı dönemindeki yanlış politikalarından dolayı istifa eden Amber Rudd tekrar kabineye alındı. Rudd, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevine getirildi. Hasting bölgesinde sadece 3 oy fazla alarak İşçi Partili milletvekilinin önünde tekrar milletvekili seçilen Rudd, hem az oy farkı ile seçimi kazanması ve hem de daha başarısız bir bakanlık geçirdiği için çok da olumlu bir atama olarak görülmedi.

Brexit konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan May, kendisine destek olan milletvekillerini bakanlığa atarken, May'in yıpranmış vekilleri ve çok yeni vekilleri bakanlığa almasının en önemli sebeplerinden birinin, parti içinden kendisine çok fazla desteğin kalmaması olarak gösteriliyor.

ANLAŞMADA NELER VAR?

May, tek tek bakanları, Başbakanlığın olduğu 10 numaraya çağırarak Brexit anlaşmasına ilişkin ön bilgilendirme yaptı. Daha sonra kabineyi toplamasına rağmen tüm bakanları ikna edemediği ortaya çıktı.

Henüz tüm ayrıntıları ile kamuoyuna açıklanmayan AB ile yapılan anlaşmada, serbest dolaşımın engelleneceği, gümrük birliğinin ise devam edeceği şeklinde. AB üyesi ülke vatandaşlarının Birleşik Krallık’ta kalmalarına yasal olarak izin verilirken, Kuzey İrlanda ile Serbest İrlanda arasındaki sınırın nasıl olacağı en çok merak edilendi.

Başbakan May, bu anlaşmanın en iyi anlaşma olduğunu öne sürerek parlamenterlerin desteğini almaya çalışırken, hem kendi partisinden hem de muhalefet partisinden milletvekilleri, anlaşmanın büyük bir hata olacağı ve çok kötü bir anlaşma olduğunu belirtti.

Ana Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, anlaşmanın ülke insanının istediği anlaşma olmadığını belirterek “'Kötü anlaşma' ile 'anlaşma yapılmadan AB’den ayrılma' arasında seçim yapmayacağız" dedi.

MAY’LE AB’DEN ÇIKMA HEDEFLENİYOR

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışı 29 Mart 2019’da gerçekleşecek. Gerek İngiltere “derin devleti” gerekse de politik arena, bir sonraki seçimlerde yıpranmış ve politika hayatı iyice dibe vurmuş bir Therese May ile yoluna devam etmeyecek. Brexit, hükümeti ve Başbakanı iyice yıpratacağından, May ile 29 Mart’a kadar devam etme çabası sürecek. Parlamentoda yapılacak Brexit oylamasının sonucu da, tabii ki May’in istifasında önemli rol oynayacak.

May'in, AB ile yaptığı ayrılık anlaşması parlamentodan geçmesi durumunda, görevi 29 Mart’ta kadar devam etmesi bekleniyor.

Bir de Corbyn gerçeği var. “Biz, AB’den daha iyi bir ayrılma anlaşması yaparız. Bizim iktidarımızda İngiliz sermayesinin de çıkarlarını korunacaktır” diyen Corbyn’e hala “öcü” gibi bakılıyor. Şu anda, yeni bir erken seçim yapılması durumunda, iktidar olmasına kesin gözüyle bakılan Corbyn’in “sosyal devlet” politikalarından korkan İngiliz “derin devleti” ve sermayesi, May ile AB’den çıkma sürecini tamamlamayı öngörüyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 13:25

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