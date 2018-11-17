Bahçeli'den MHP'li Enginyurt açıklaması: Açıklamaları bizi bağlamaz

MHP Genel Başkanı Develt Bahçeli: Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları MHP'yi bağlamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un siyasi değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu bildirdi.

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda, partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 17 Kasım 2018

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 17 Kasım 2018

Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 17 Kasım 2018

Bahçeli'nin açıklamasına MHP'li Cemal Enginyurt'tan şu yanıt geldi:

Sayın Genel Başkanımız doğru söylüyor. Cemal Enginyurt olarak benim açıklamalarım,MHPnin resmi görüşünü bağlamaz.

MHP Genel Başkanı ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, hareketemizin ve bizlerin tartışılmaz önderidir.

Liderimin yaptığı herşeyin, başım üzerinde yeri vardır. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) 17 Kasım 2018

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. 31 Mart akşamı aksi olduğu takdirde birileri Külliye'de çok ağır zılgıtlar yiyebilir. Herkes aklını başına alsın" ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 13:29

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