Bahçeli'den Cemal Enginyurt açıklaması

Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Bahçeli'den Cemal Enginyurt açıklaması

    • 17 Kasım 2018 12:57

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları MHP'yi bağlamayacaktır

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un siyasi değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Bahçeli, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu bildirdi.

    Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda, partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. 31 Mart akşamı aksi olduğu takdirde birileri Külliye'de çok ağır zılgıtlar yiyebilir. Herkes aklını başına alsın" ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

     

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