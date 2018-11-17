Eğitim Sen: Krizin faturasını ödemeyeceğiz

Eğitim Sen İzmir Şubeleri 3600 ek gösterge ve ekonomik kayıpların karşılanması talepli toplanan imzaları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdi.

Eğitim Sen İzmir Şubeleri 3600 ek gösterge ve ekonomik kayıpların karşılanması talepli imza kampanyaları çerçevesinde toplanan imzaları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ekonomik kayıpların karşılanması için imza kampanyası yürüten Eğitim Sen İzmir Şubeleri topladıkları imzaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü' ne teslim ederek burada basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitim Sen 5 No'lu Şube Başkanı Şenay Aykol yaptı. Aykol, AKP iktidarının her fırsatta ekonomide yaşanan en temel sorunların üzerini örtmeye çalışarak, bütün sorumluluğu "dış güçlere" atmaya çalıştığını, ancak emekçilerin günlük yaşamı ile ilgili bütün ekonomik göstergelerin kötüye gittiğini söyleyerek, "Eğitim ve bilim emekçileri olarak, krizin faturasının ısrarla bizlere ödetilmek istenmesini kabul etmiyoruz"dedi.

'EKONOMİK KAYIPLAR KARŞILANSIN'

"Başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere, temel tüketim ürünlerine peş peşe yüksek oranlı zamlar yapılması, ekonomik krizin faturasının krizi yaratanlara değil, halkın, emekçilerin sırtına yıkılmak istendiğinin açık göstergesidir" diye konuşan Aykol, "Emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının dayanılmaz hale geldiği, ekonomide yıllardır benimsenen yanlış politikalar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığı, kredi ve borç batağına saplandığı koşullarda, iktidarın ekonomide yaşanan ve yaşanması beklenen olumsuzluklar karşısında krizden etkilenen yüzde 99 yerine, yüzde 1’i oluşturanların talepleri doğrultusunda hareket etmesi kabul edilemez" dedi.

Eğitim ve bilim emekçileri olarak, ekonomide yaşanan krizde hiçbir sorumluluğu ya da payı olmadığı halde, krizin faturasının emekçilere ödetilmek istenmesini kabul etmediklerini söyleyen Aykol, "Türkiye çapında bütün işyerlerinde başlattığımız imza kampanyasıyla; Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını, maaşlarımızda son 10 yıl içinde dolar bazında yaşanan kaybı karşılamak için net bin 395 TL artış sağlanmasını, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere, temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri alınmasını, eğitim ve öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesini talep ediyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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