Tarikat ve cemaate resmiyet kazandırma formülü

Diyanet, yasa dışı olan tarikat ve cemaatleri, kurdukları sivil toplum kuruluşlarının dini denetimi adı altında resmileştirmeye çalışıyor.

“Dini Vakıf ve Derneklerin Şeffaflaşması” düzenlemesi ile varlığı ve faaliyeti, anayasal koruma altındaki Devrim Kanunları’na göre yasak olan tarikat ve cemaatlerin üstünde bir ‘şemsiye örgütü’ kurulması planlanıyor. Bunun için Osmanlı Devleti’nde “Şeyhler Meclisi” anlamına gelen “Meclis-i Meşayih” sistemi örnek gösteriliyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan ve yayımlanan raporlarda, düzenlemenin amacı, “Din hizmeti sunan veya benzeri hizmetlerle iştigal eden sivil toplum kuruluşlarının ya da bunu iddia eden yapıların hesap verebilirliğinin tesisi” ifadeleri ile anlatıldı.

‘DİNİ DENETİM’

Diyanet kaynakları, yasal düzenleme ile tarikat ve cemaatlerin üzerinde bir “şemsiye örgütü” kurulabileceğine dikkat çekti.

MECLİS-İ MEŞAYİH NEDİR?

Osmanlı Devleti’nde “Şeyhülislamlık” makamına bağlı olarak kurulan ve şeyhlerden oluşan Meclis-i Meşayih (Şeyhler Meclisi), tarih araştırmalarında “Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinde tarikatları kendi denetim ve kontrolü altına almasının en önemli adımı” olarak tanımlanıyor ve Meclis ile birlikte tekke hizmetlerinin devletin istediği ve emrettiği bir çerçevede yürütülmeye başlandığı ifade ediliyor. Araştırmalarda, şeyhin yaşamını yitirmesinin ardından yerine kimin geçeceğinin Meclis tarafından karara bağlandığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 11:28

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