Sanık avukatları hafriyat kamyonun ezdiği Şule İdil Dere'yi suçladı

Hafriyat kamyonun ezdiği Şule İdil Dere davasında sanık avukatları ‘Kaza sırasında telefonla ilgileniyordu, kusurludur” dedi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin yargılanan İBB çalışanlarının duruşmasında sanık avukatları Şule İdil Dere'yi suçladı: "Telefonla ilgilenmiştir. Kazada kusurlu olduğu sabittir." Dere ailesinin avukatı ise Yer yayalara özgü, kamusal bir alandır ve kamu tarafından güvence altına alınmıştır. Müteveffanın telefonla ilgilenmesi, müzik dinlemesi normal bir davranıştır." dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı celsesinde sanık avukatlarından Rıza Saka, bilirkişi raporunun karar vermek için yeterli olmadığını söyleyerek, “Müteveffa, yaya girişine kapatılan alana gece vakti girmiş, telefonla ilgilenmiştir. Kazada kusurlu olduğu sabittir. Cep telefonuyla meşgul olmanın kazaların sebeplerinden biri olduğu ortadadır. Yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Dere ailesi avukatı Murat Özveri ise, “Yer yayalara özgü, kamusal bir alandır ve kamu tarafından güvence altına alınmıştır. Müteveffanın telefonla ilgilenmesi, müzik dinlemesi normal bir davranıştır. Görüntü kayıtlarında da görülmüş olduğu üzere olay yerinde güvenlik tedbiri alınmamış, herhangi bir bariyer kurulmamıştır" dedi.

Mahkeme duruşmayı ocak ayına erteledi. (HABER MERKEZİ)

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