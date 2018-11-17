Demirtaş: 'Seçim bitti ketıl gitti' denilmesin

Görsel: @hdpdemirtas/Twitter

Demirtaş: 'Seçim bitti ketıl gitti' denilmesin

    • 17 Kasım 2018 08:43

    Demirtaş, mesajlarını, her pazartesi Twitter hesabından paylaşacağını belirtti: Seçim bitti, ketıl sustu' denilmesin sonra

    Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Mesajlarını, her pazartesi Twitter hesabından paylaşacağını belirten Demirtaş, “Bundan sonra her pazartesi günü saat 19.00’da mesajlarımı size buradan ulaştırmaya çalışacağım. ‘Seçim bitti, ketıl sustu’ denilmesin sonra” ifadelerini kullandı.

    Twitter üzerinden gönderilecek mesajların avukatları tarafından kendisine iletileceğini kaydeden Demirtaş, “Kültür, edebiyat, sanat, spor, siyaset ve yaşama dair her şeyi bana buradan iletebilirsiniz” dedi.

    Demirtaş, takipçilerine Selim Temo’nun “Horasan Kürtleri”, Mehtap Ceyran’ın “Mevsim Yas” ve Mahmut Yamalak’ın “Tarîderya” kitaplarını önerdi. Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:

    (HABER MERKEZİ) 

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