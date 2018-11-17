Demirtaş: 'Seçim bitti ketıl gitti' denilmesin

Demirtaş, mesajlarını, her pazartesi Twitter hesabından paylaşacağını belirtti: Seçim bitti, ketıl sustu' denilmesin sonra

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mesajlarını, her pazartesi Twitter hesabından paylaşacağını belirten Demirtaş, “Bundan sonra her pazartesi günü saat 19.00’da mesajlarımı size buradan ulaştırmaya çalışacağım. ‘Seçim bitti, ketıl sustu’ denilmesin sonra” ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden gönderilecek mesajların avukatları tarafından kendisine iletileceğini kaydeden Demirtaş, “Kültür, edebiyat, sanat, spor, siyaset ve yaşama dair her şeyi bana buradan iletebilirsiniz” dedi.

Demirtaş, takipçilerine Selim Temo’nun “Horasan Kürtleri”, Mehtap Ceyran’ın “Mevsim Yas” ve Mahmut Yamalak’ın “Tarîderya” kitaplarını önerdi. Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:

1- Herkese merhabalar. Bundan sonra her pazartesi günü saat 19.00'da mesajlarımı size buradan ulaştırmaya çalışacağım. “Seçim bitti, ketıl sustu” denilmesin sonra:) — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 16 Kasım 2018

2- Kültür, edebiyat, sanat, spor, siyaset ve yaşama dair her şeyi bana buradan iletebilirsiniz. Avukatlarım mesajlarınızı bana ulaştırırlar. Hepinize selamlarımla birlikte 3 kitap önerisiyle açılışı yapıyorum. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun :) — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 16 Kasım 2018

3- Yeni çıktı zaten, henüz okuyamadım. Önemli bir çalışma. Eline, emeğine sağlık Selim Hoca. pic.twitter.com/HafdZ2aC1e — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 16 Kasım 2018

4- Mutlaka okuyun, çok başarılı bir roman. İlle de Nobel mi alması lazım :) Hak ediyorlar ama alamıyorlar, ne yapalım :) Eline, yüreğine sağlık Mehtap. pic.twitter.com/dThkMgyxws — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 16 Kasım 2018

5- Etkileyici bir mülteci, zorla göç, iktidarlaşma ve onur mücadelesi öyküsü. Mutlaka okuyun. Emeğine, yüreğine sağlık Mahmut Yamalak. pic.twitter.com/5EweRVrJVS — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 16 Kasım 2018

(HABER MERKEZİ)

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