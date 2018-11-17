Kılıçdaroğlu'ndan adaylara ‘bekleyin’ uyarısı

Kılıçdaroğlu aday olmak isteyen kamu görevlilerine 'hemen istifa etmeyin, bekleyin, İYİ Parti ile görüşmeler Aralık'a kadar netleşir' dediği öğrenildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’den bazı büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinden aday olmak isteyen bazı kamu görevlileri ve sendika temsilcilerine İYİ Parti’ye yapılacak ittifaka ilişkin ipuçları verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun aday olmak isteyen bazı kişilere, “Görüşmeler Aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın edindiği bilgiye göre, Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından CHP’den belediye başkanı aday adayı olmak isteyen bazı sendika temsilcileri ve kamu görevlileriyle CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti ittifakına ilişkin ipuçları verdiği ve “Biraz bekleyin. Görüşmeler Aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre kamu görevlilerinin aday adaylığı için en geç 1 Aralık’a kadar görevinden istifa etmesi gerekiyor. (HABER MERKEZİ)

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