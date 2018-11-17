Ä°talya'nÄ±n Sardunya AdasÄ±'na ulaÅŸmak isteyen 1 mÃ¼lteci Ã¶ldÃ¼, 9'u kayÄ±p

Sardunya AdasÄ±'na ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼ltecilerden 1'i denizde Ã¶lÃ¼ bulunurken, 9 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu bildirildi. (FotoÄŸraf temsilidir.)

Ä°talya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Sardunya AdasÄ±'na tekneyle ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan mültecilerden 1'i ölü bulunurken, 9 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Ä°talya haber ajansÄ± Ansa'nÄ±n Sardunya AdasÄ±'ndaki Sant Antioco Liman MüdürlüÄŸü yetkililerine dayandÄ±rarak verdiÄŸi haberde, Sahil Güvenlik ekiplerinin bir teknede 3 düzensiz göçmen bulduÄŸu ve denizden de 1 kiÅŸinin cesedini çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KurtarÄ±lan 3 mültecinin verdikleri ifadelerde, yola 13 kiÅŸi çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± ve teknenin bozulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n denize atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledikleri kaydedildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kayÄ±plarÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdükleri belirtildi.

Ä°talya'ya ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan mültecilerin Cezayirli olduklarÄ± bildirildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 KasÄ±m 2018 01:12

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