Engelli Ã§ocuklara yÃ¶nelik sÃ¶zleriyle tepki Ã§eken Bulgaristan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valeri Simeonov istifa etti.

Bulgaristan'da yapÄ±lan zamlar nedeniyle hükümet aleyhine protestolar devam ederken, engelli çocuklarÄ±n ailelerine yönelik sözleri nedeniyle sert tepkiler gösterilen BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valeri Simeonov istifa etti. BaÅŸbakan Boyko Borisov ise görevi bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Bulgaristan'da son günlerde hayat pahalÄ±ÄŸÄ±, yoksulluk ve yapÄ±lan zamlar nedeniyle BaÅŸbakan Boyko Borisov baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hükümet aleyhine ülkenin çeÅŸitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümetin istifasÄ± isteniyor.

'SÖZDE HASTA ÇOCUKLAR' DEMÄ°ÅžTÄ°

Hükümetin ortaÄŸÄ± olan aÅŸÄ±rÄ± milliyetçi ittifakÄ±n eÅŸ baÅŸkanÄ± BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valeri Simeonov ise parlamento önünde, engelli çocuklarÄ±na daha iyi yaÅŸam, sosyal eriÅŸim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "ÇocuklarÄ±nÄ± spekülasyon amacÄ± ile kullanan, baÄŸÄ±rgan kadÄ±nlar" açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Engelli aileler ile vatandaÅŸlarÄ±n hükümet aleyhine protestolarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± üzerine Simeonov, "BaÄŸÄ±rÄ±p, çaÄŸÄ±ran kadÄ±nlar, toplayÄ±n sözde hasta çocuklarÄ±nÄ±zÄ± ve onlarÄ± maymun gibi sokaklarda dolaÅŸtÄ±rmayÄ±n" demesi ise büyük tepki çekti.

Tepkiler üzerine Bulgaristan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valeri Simeonov, bu akÅŸam, "Hükümette daha fazla gerginliÄŸe yol açmak istemiyorum. Toplumda gerilime sebep olmak da istemiyorum" diyerek istifasÄ±nÄ± sundu. Ä°stifa kararÄ±nÄ±n ÅŸahsi olduÄŸunu söyleyen Simeonov, hükümetin otoritesini zedeleyen bi medya kampanyasÄ±nÄ±n söz konusu olduÄŸunu öne sürdü. Simeonov'un istifasÄ± BaÅŸbakan Borisov tarafÄ±ndan kabul edildi.

BORÄ°SOV: GÖREVÄ° BIRAKMAYACAÄžIM

Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, protestolara raÄŸmen hükümet olarak görevi bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ülkede bir televizyon kanalÄ±ndaki programa katÄ±lan BaÅŸbakan Borisov, ülke genelinde yoksulluÄŸa karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen protesto eylemlerine deÄŸerlendirdi ve daha önce BaÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunu iki defa bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ÅŸimdi bunun için bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BaÅŸbakan Borisov'un kurmuÅŸ olduÄŸu birinci hükümet 2013 Åžubat ayÄ±nda yüksek elektrik fiyatlarÄ±na karÅŸÄ± ayaklanan insanlarÄ±n protestolarÄ± sonucu istifasÄ±nÄ± sunmuÅŸtu. (DHA)

Bulgaristan'da halk zamlara karÅŸÄ± sokakta

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 KasÄ±m 2018 00:45

www.evrensel.net