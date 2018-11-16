ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, F-35 raporunu Kongreye sundu

Pentagon, 100 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye satÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin raporunu Kongreye sundu.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon), 100 adet F-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n Türkiye'ye satÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin raporunu Kongreye sundu.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

Yarbay Andrews, açÄ±klamasÄ±nda, "ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Bütçesinin gerektirdiÄŸi F-35 raporunu, kararÄ±nÄ± vermesi için Kongreye sunmuÅŸtur. Bu konuda BakanlÄ±k, Kongrenin tüm sorularÄ±nÄ± cevaplamak için yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi içinde olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Andrews, raporun içeriÄŸine ve bundan sonraki sürece iliÅŸkin ilerleyen günlerde açÄ±klama yapacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n aÄŸustos ayÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yasasÄ±, imzalandÄ±ktan sonra Pentagon'un en geç 90 gün içinde Türk-Amerikan iliÅŸkilerine ve F-35'lerin satÄ±ÅŸÄ±na yönelik bir rapor hazÄ±rlamasÄ±nÄ± öngörüyordu.

Türkiye, 2002 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ABD liderliÄŸindeki çok uluslu müÅŸterek taarruz programÄ± kapsamÄ±nda beÅŸinci nesil F-35 Lightning II uçaklardan en az 100 adet almayÄ± hedefliyor.

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± giriÅŸimlerine karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ ve bunun "tedarik zincirinde sÄ±kÄ±ntÄ±ya neden olacaÄŸÄ± ve uçak fiyatlarÄ±nÄ± yükseltebileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. (AA)

www.evrensel.net