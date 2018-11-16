Manisa'da 21 asker zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Manisa'da, mide ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle revire baÅŸvuran 21 asker yemekten zehirlendikleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Manisa'da, 21 asker gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. AkÅŸam yemeÄŸi sonrasÄ± mide ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle revire baÅŸvuran askerler, tedavilerinin ardÄ±ndan gözlem altÄ±nda tutuluyor.

Manisa 1. Komando EÄŸitim ve Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± Albay Mehmet Arif Seyhun KÄ±ÅŸlasÄ±'nda görev yapan askerlerin bir kÄ±smÄ±, akÅŸam yemeÄŸinin ardÄ±ndan rahatsÄ±zlandÄ±. 5 bin kiÅŸinin yediÄŸi akÅŸam yemeÄŸi sonrasÄ± askerlerden 21'i, mide ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayeti hissettiÄŸini belirtmesi üzerine Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Manisa Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, 'Hafif besin zehirlenmesi' teÅŸhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlÄ± gözlem altÄ±nda tutuluyor. Öte yandan askerlerin akÅŸam yemeÄŸinde kÄ±ymalÄ± patates, çorba, bulgur pilavÄ± ve puding tükettiÄŸi belirtildi.

MANÄ°SA VALÄ°SÄ°’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, durumu ciddi olan bir askerin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaÅŸlarla görüÅŸtük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriye de 5 bin kiÅŸi yemek yemiÅŸ, ancak 21’i mide aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle askeriye revirine baÅŸvurmuÅŸ. Daha sonra hastaneye getirildiler. Åžu an tedavi altÄ±ndalar. Herhangi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum ÅŸu an için yok." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 23:42

www.evrensel.net