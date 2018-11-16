Erbaaspor otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

Erbaasporâ€™un takÄ±m otobÃ¼sÃ¼, takÄ±mÄ± havalimanÄ±na bÄ±raktÄ±ktan sonra kaza yaptÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± otomobildeki 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Tokat'Ä±n Niksar ilçesinde, TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Erbaaspor’un takÄ±m otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada doktor olduÄŸu öÄŸrenilen 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Kaza, saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Tokat- Niksar yolu Dönekse KavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Pazar günü Ä°zmir’de Tire 1922 ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma için takÄ±mÄ± Sivas HavalimanÄ±'na götürdükten sonra dönüÅŸe geçen otobüs, yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karÅŸÄ± yönden gelen kamyonet ve otomobil ile çarpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada otomobilde bulunan ve Niksar Devlet Hastanesi'nde doktor olarak çalÄ±ÅŸan 24 yaÅŸÄ±ndaki Merve Öner olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kiÅŸi ise yaralandÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Otobüs sürücüsü Hasan Åžahin ise jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden doktor Merve Öner’in cesedi yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Jandarma kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 23:26

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