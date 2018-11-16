FotoÄŸraf: DHA
Ä°mam Hatip Lisesi pansiyonunda yangÄ±n paniÄŸi
Karaman Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi pansiyonunda yangÄ±n paniÄŸi yaÅŸandÄ±.
Karaman'da Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi pansiyonunun havalandÄ±rma boÅŸluÄŸundan çÄ±kan dumanlar, yangÄ±n paniÄŸine neden oldu. Pansiyonda kalan yaklaÅŸÄ±k 80 öÄŸrenci tahliye edilerek yurdun bahçesinde bulunan camiye alÄ±ndÄ±. ÇÄ±kan dumanÄ±n, kartonlarÄ±n üzerine atÄ±lan sigara izmaritinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.
Olay saat 19.50 sÄ±ralarÄ±nda Hamidiye Mahallesi, FevzipaÅŸa Caddesi üzerinde bulunan Karaman Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan öÄŸrenciler akÅŸam yemeÄŸi sonrasÄ± odalarÄ±na çÄ±ktÄ±klarÄ± esnada pansiyona dumanlar doldu. Ä°hbar üzerine pansiyona itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Pansiyonda kalan yaklaÅŸÄ±k 80 öÄŸrenci de tedbir amaçlÄ± tahliye edilerek pansiyonun bahçesinde bulunan camiye yerleÅŸtirildi. Ä°tfaiye ekipleri yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmada havalandÄ±rma boÅŸluÄŸunda bulunan kartonlarÄ±n, atÄ±lan sigara izmaritiyle tutuÅŸarak küçük çaplÄ± yangÄ±na sebep olduÄŸunu tespit etti. YangÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±nca tahliye edilen öÄŸrenciler, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sonra yeniden pansiyona alÄ±ndÄ±. (Karaman/DHA)