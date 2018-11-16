Kamu-Sen Genel BaÅŸkanÄ±: Kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ek zam verilmeli

Kamu-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Ã–nder Kahveci: Kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na kasÄ±m ayÄ± iÃ§erisinde ek zam verilmeli. 2019 yÄ±lÄ± Ã¼cret artÄ±ÅŸlarÄ± da revize edilmelidir.

Türkiye Kamu-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Önder Kahveci, Kayseri'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Bölge ToplantÄ±sÄ±'nda, sendikal mücadelede 26 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Kamu emekçilerinin son dönemde yaÅŸadÄ±klarÄ± güçlükleri aÅŸabilmesi için ek zam talebini dile getirdiklerini anlatan Kahveci, “Biz 81 ilimizden SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za mektuplar gönderdik, taleplerimizi dile getirdik. Kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ek zam verilmeli. Bu kasÄ±m ayÄ± içerisinde verilmelidir. Sadece ek zamla da kalmayÄ±p, 2019 yÄ±lÄ± ücret artÄ±ÅŸlarÄ± da mutlaka revize edilmelidir” diye konuÅŸtu.

Kahveci, toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinde enflasyona endeksli maaÅŸ artÄ±ÅŸ tekliflerinden de vazgeçilmesi gerektiÄŸini ifade etti. (AA)

Kamu-Senâ€™den ek zam eylemi

BÃ¼ro EmekÃ§ileri SendikasÄ±: Ek zam yapÄ±lsÄ±n, TÄ°S yenilensin

www.evrensel.net