ErdoÄŸan ve Trump telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, â€˜FETÃ–â€™ soruÅŸturmalarÄ±, Suriyeâ€™deki geliÅŸmeleri konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump telefonda görüÅŸtü.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, görüÅŸmede, ikili meselelerin yanÄ± sÄ±ra, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, ABD'de devam eden FETÖ soruÅŸturmalarÄ±, Suriye'deki ortak devriye faaliyetleri ve ikili ekonomik iliÅŸkiler hakkÄ±nda fikir teatisinde bulunuldu.

ErdoÄŸan, Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangÄ±nlarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin tüm yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve olayÄ±n örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabÄ±k kalan iki liderin, Menbiç yol haritasÄ± çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin baÅŸlamasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti ifade ederek, sürecin bir an önce tamamlanmasÄ± konusunu da görüÅŸtüÄŸü belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n, ABD'nin YPG’ye yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± sona erdirmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdiÄŸi belirtildi.

Fransa'da gerçekleÅŸtirdikleri görüÅŸmede ele alÄ±nan konularÄ±n takibinin önemine deÄŸinen iki lider, ülkeler arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin her alanda daha da geliÅŸtirilmesi noktasÄ±nda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 22:44

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