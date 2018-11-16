Ortodoks Kilisesi din adamlarÄ±ndan memurluktan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±

Yunanistan Ortodoks Kilisesi, din adamlarÄ±nÄ±n memurluktan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik mutabakatÄ± reddetti.

Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nin, hükümetle varÄ±lan mutabakat kapsamÄ±nda binlerce rahibin kamu kadrolarÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ±na itiraz ederek rahiplerin memur statüsünde kalmalarÄ±nda Ä±srarcÄ± olduÄŸu bildirildi.

Ülkedeki tüm kiliseleri temsil eden 80'in üzerinde metropolit, Yunanistan BaÅŸpiskoposu Ä°eronomios'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlenen olaÄŸanüstü Sen Sinod toplantÄ±sÄ±nda bir araya geldi.

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras ve BaÅŸpiskopos Ä°eronomios arasÄ±nda varÄ±lan din ve devlet arasÄ±ndaki meselelerin çözümüne yönelik mutabakatÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 6 saatlik toplantÄ± sonrasÄ±nda yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

Devlet ile ortak meselelere iliÅŸkin görüÅŸmelerin sürdürüleceÄŸi belirtilen açÄ±klamada, Yunanistan Kilisesi'ne baÄŸlÄ± rahiplerin memur statüsünde kalmasÄ± konusunda Ä±srarcÄ± olunacaÄŸÄ± ifade edildi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca, hukukçular, din adamlarÄ± ve uzmanlardan oluÅŸan bir komisyonun hükümetle devam edilecek müzakerelere iliÅŸkin çalÄ±ÅŸma hazÄ±rlanmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sen Sinod'un kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada ise din adamlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n devlet garantisinde olduÄŸu vurgulanarak, varÄ±lan ilk mutabakat kapsamÄ±nda bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlanÄ±p meclise sunulacaÄŸÄ± kaydedildi.

Geçen hafta bir araya gelen Çipras ve Ä°eronomios, sayÄ±larÄ± yaklaÅŸÄ±k 10 bine ulaÅŸan din adamÄ±nÄ±n memurluktan çÄ±karÄ±lmasÄ± yönünde mutabakata vardÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ülkede tartÄ±ÅŸma yaratan mutabakat kapsamÄ±nda, din adamlarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 200 milyon avroya varan yÄ±llÄ±k maaÅŸlarÄ±nÄ±n ise devletin kasasÄ±ndan her yÄ±l Kilise'ye baÄŸlÄ± bir fona aktarÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

Çipras, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada, boÅŸalacak 10 bin memur kadrosu yerine kamuya kademeli olarak yeni alÄ±mlar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Ülke genelinde pek çok metropolit mutabakata karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Yunanistan'da hükümet, din iÅŸlerini daha kapsayÄ±cÄ± bir ÅŸekilde düzenlemeyi de içeren Anayasa deÄŸiÅŸiklik paketini meclise taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Çipras, “Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anayasa içinde net bir ÅŸekilde belirlenmesinin zamanÄ± geldi” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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