ABD, BM'nin â€˜Golanâ€™ kararÄ±na ilk kez â€˜hayÄ±râ€™ dedi

ABD; Ä°srail'in Golan Tepeleri'ni iÅŸgalini kÄ±nayan BM Genel Kurulu kararÄ± iÃ§in oylamada bu yÄ±l ilk kez â€˜hayÄ±râ€™ dedi.

ABD, önceki senelerde çekimser kaldÄ±ÄŸÄ± Ä°srail'in Golan Tepeleri'ni iÅŸgalini kÄ±nayan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu kararÄ±na bu yÄ±l ilk kez karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

Ä°srail'in Golan Tepeleri'ni iÅŸgalini kÄ±nayan “Ä°ÅŸgal AltÄ±ndaki Golan” karar tasarÄ±sÄ± BM Genel Kurulunun 3. komitesinde oylandÄ±.

Karar, 150 ülkenin desteÄŸi ile kabul edildi. 2 ülke karara karÅŸÄ± çÄ±karken, 14 ülke çekimser kaldÄ±.

ABD ise önceki senelerde yapÄ±lan oylamalarda çekimser kalÄ±rken, bu kez karÅŸÄ± çÄ±ktÄ± ve Ä°srail ile birlikte ‘hayÄ±r’ oyu kullandÄ±.

Avustralya, Kamerun, Kanada, FildiÅŸi Sahili, Guatemala, Honduras, MarÅŸal AdalarÄ±, Meksika, Mikronezya, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Ruanda ve Togo çekimser kalan ülkeler arasÄ±nda yer aldÄ±.

Ä°srail'in Golan Tepeleri'ni iÅŸgalini kÄ±nayan BM Genel Kurulu kararÄ±, Ä°srail'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararasÄ± hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanÄ±mlÄ±yor.

OylamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, “Ä°srail, Golan'dan çekilmeyecek ve uluslararasÄ± toplum bunu kabul etmeli” dedi.

Ä°srail'in temsilcisine cevap veren Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi BeÅŸar Caferi ise “Suriye, Golan'Ä± ya barÄ±ÅŸçÄ±l bir ÅŸekilde ya da savaÅŸla geri alacak” ifadesini kullandÄ±.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD'nin çekimser tutumunu deÄŸiÅŸtirmesine gerekçe olarak “Ä°srail'e karÅŸÄ± ön yargÄ± ve Golan Tepeleri sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri hareketliliÄŸi” göstermiÅŸti.

BM kararÄ±nÄ±n “artÄ±k anlamsÄ±z ve Ä°srail'e karÅŸÄ± ön yargÄ±lÄ±” olduÄŸunu ve taraflarÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na yaklaÅŸtÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± savunan Haley, “ABD, BM'nin her yÄ±l oylanan iÅŸe yaramaz Golan Tepeleri kararÄ±nda artÄ±k çekimser kalmayacak ve hayÄ±r oyu kullanacak” ifadesine yer vermiÅŸti. (AA)

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