AÄ°HM, DemirtaÅŸ'Ä±n baÅŸvurusunu 20 KasÄ±m'da karara baÄŸlayacak

AÄ°HM, HDPâ€™nin eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n baÅŸvurusunu 20 KasÄ±m'da karara baÄŸlayacak.

2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n avukatÄ± Mahsuni Karaman, AÄ°HM'in DemirtaÅŸ'Ä±n baÅŸvurusunu 20 KasÄ±m'da karara baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Twitter hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yapan DemirtaÅŸ'Ä±n avukatÄ± Kahraman, “Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Sn. DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluÄŸu ile ilgili yapÄ±lan bireysel baÅŸvuruyu 20 KasÄ±mda karara baÄŸlayacak. UmarÄ±z karar, demokrasi ve hukuk açÄ±sÄ±ndan ön açÄ±cÄ± olur” dedi. (MA)

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