Aday tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na giden AKP'liler kaza yaptÄ±: 9 yaralÄ±

Konya'da AKPâ€™nin aday tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na giden hafif ticari araÃ§ kaza yaptÄ±. Araca Ã§arpmak istemeyen otomobil ÅŸarampole devrildi: 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

Konya'nÄ±n KadÄ±nhanÄ± ilçesinde, AKP KadÄ±nhanÄ± Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na giden hafif ticari araç, yolun saÄŸÄ±na park etmiÅŸ traktörün römorkuna çarptÄ±. Arkadan gelen ve hafif ticari araca çarpmak istemeyen otomobil ise ÅŸarampole devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kiÅŸi ile otomobilde bulunan 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, akÅŸam saatlerinde KadÄ±nhanÄ±- PolatlÄ± yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin ÇalÄ±ÅŸ yönetimindeki 42 FD 102 plakalÄ± hafif ticari araç, lastikleri patladÄ±ÄŸÄ± için yolun saÄŸÄ±na park eden pancar yüklü traktörün römorkuna çarpÄ±p takla attÄ±. Bu sÄ±rada arkasÄ±ndan gelen Suriye uyruklu RanÄ±m AldarwÄ±sh'un yönetimindeki 33 VFP 64 plakalÄ± otomobil ise araca çarpmamak isterken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ÅŸarampole devrildi. Kazada sürücü Hüseyin ÇalÄ±ÅŸ yara almadan kurtulurken yanÄ±nda bulunan Nebi SarÄ±, Ä°smail TanÄ±k, Tunahan TanÄ±k, Ali Kocalar, Rahmi KarataÅŸ ve Elif ÇalÄ±ÅŸ ile diÄŸer sürücü RanÄ±m AldarwÄ±sh, yanÄ±ndaki LÄ±n Kana ve Mustafa Aziz Güzel yaralandÄ±. YaralÄ±lar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla KadÄ±nhanÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Takla atan hafif ticari araçta bulunanlarÄ±n AKP KadÄ±nhanÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± aday adayÄ± tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na gitmek üzere yola çÄ±ktÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. KazayÄ± duyan AKP'liler hastaneye akÄ±n etti. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

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