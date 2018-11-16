CNN muhabirinin akreditasyon hakkÄ± mahkeme kararÄ±yla iade edildi

CNN, Beyaz Saray'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±. Akreditasyonu iptal edilen gazeteci Jim Acosta bu kararla Beyaz Saray akreditasyonunu geri kazandÄ±.

ABD Federal Mahkemesi, BaÅŸkan Donald Trump ile tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra basÄ±n haklarÄ± iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nÄ±n yeniden basÄ±n izninin aktifleÅŸtirilmesine karar verdi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazeteci Jim Acosta ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Trump ile Acosta arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik sonrasÄ± BaÅŸkan Trump, “CNN, seni çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için utanmalÄ±. Kaba ve berbat bir insansÄ±n. CNN için çalÄ±ÅŸmÄ±yor olmalÄ±sÄ±n. Sarah'a (Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü) davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. DiÄŸer insanlara davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. Ä°nsanlara bu ÅŸekilde davranamazsÄ±n” demiÅŸti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders CNN muhabirinin akredistasyonunu iptal ettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Acosta'nÄ±n, Trump'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik sÄ±rasÄ±nda kendisinden mikrofonu almaya çalÄ±ÅŸan Beyaz Saray çalÄ±ÅŸanÄ±na dokunduÄŸunu belirten Sanders, “BaÅŸkan Trump kendisine yöneltilen sert sorularÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar fakat biz sadece iÅŸini yapmaya çalÄ±ÅŸan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadÄ±na dokunulmasÄ±na müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

CNN DAVA AÇMIÅžTI

CNN, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, muhabir Jim Acosta’nÄ±n Beyaz Saray’a akreditasyonunun iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye vermiÅŸti.

Davada, CNN’in ABD anayasasÄ±nÄ±n birinci ve beÅŸinci maddelerini kullanma hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± gerekçesi sunulmuÅŸtu. CNN’in mahkemeye verdiÄŸi isimler arasÄ±nda Donald Trump, ABD Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± John Kelly, BasÄ±n Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Kurmay BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Bill Shine, Gizli Servis Direktörü Joseph Clancy ve Acosta’nÄ±n geçiÅŸ iznine el koyan, adÄ± belirtilmeyen görevli bulunuyordu. (DIÅž HABERLER)

CNN, Trump ve Beyaz Sarayâ€™Ä± mahkemeye verdi

Beyaz Saray, CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

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