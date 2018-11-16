MHP'de 9 aday daha kesinleÅŸti
MHPâ€™nin ilÃ§e belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan 9'u daha Genel BaÅŸkan Devlet BahÃ§eli'nin onayÄ±yla kesinleÅŸti.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 9 ilçe belediye baÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n daha ismi açÄ±klandÄ±.
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme ve Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli'nin onayÄ± sonucunda 9 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n ismi belirlendi.
Buna göre, yerel seçimlerde MHP'den belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen isimler ÅŸunlar:
â– Mersin'in Tarsus ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Åževket Can,
â– Mersin'in Anamur ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Hidayet KÄ±lÄ±nç,
â– Mersin'in Erdemli ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Mükerrem Tollu,
â– Antep’in OÄŸuzeli ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± M. Sait KÄ±lÄ±ç,
â– Adana'nÄ±n Ceyhan ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Mustafa Bayar,
â– KÄ±rÄ±kkale'nin Sulakyurt ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Ä°smail Bildik,
â– Urfa’nÄ±n Siverek ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Fatih Mehmet Bucak,
â– Urfa’nÄ±n Harran ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Mahmut Özyavuz,
â– Manisa'nÄ±n Salihli ilçesi belediye baÅŸkan adayÄ± Zeki Kayda. (AA)
MHP, 5 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± duyurdu