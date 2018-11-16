TÃœYAPâ€™ta gÃ¶Ã§Ã¼n ve emeÄŸin edebiyatÄ± konuÅŸuldu

TÃœYAPâ€™ta yazarlar Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner ve ErcÃ¼ment Akdenizâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla â€˜GÃ¶Ã§Ã¼n ve emeÄŸin edebiyatÄ±â€™ konulu panel yapÄ±ldÄ±.

TÜYAP kitap fuarÄ±nda Kor Kitap tarafÄ±ndan düzenlenen ‘Göçün ve emeÄŸin edebiyatÄ±’ konulu panele yazar Adnan ÖzyalçÄ±ner ve gazeteci-yazar Ercüment Akdeniz konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Ä°lk sözü 85. yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Adnan ÖzyalçÄ±ner aldÄ±. ÖzyalÄ±çÄ±ner “EdebiyatÄ±mÄ±za bakacak olursak özellikle Ahmet Mithat Efendinin öykü ve romanlarÄ±nda insan toplum iliÅŸkisiyle yaÅŸam gerçeklerine yer verilir. Yine edebiyatÄ±mÄ±zda emeÄŸi öyküsünde konu alan ilk yazarlarÄ±mÄ±zdan biri Refik Halit Karay’dÄ±r. Memleket hikayelerinde ‘Sus PayÄ±’ öyküsü ile Bursa’da bir ipek imalathanesini ve burada çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ± anlatÄ±r. Yazar 1909 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu öyküde fabrikadaki saÄŸlÄ±ksÄ±z daha doÄŸrusu ölümcül koÅŸullara deÄŸinir” dedi. Edebiyat tarihinde ‘emeÄŸi’ öykülerine, romanlarÄ±na taÅŸÄ±yan yazarlarÄ± hatÄ±rlatan ÖzyalçÄ±ner, Orhan Kemal için de “Emekçiyi fabrikayÄ± en yoÄŸun biçimde anlatmÄ±ÅŸ yazarlardan biridir. AÄŸa-Ä±rgat iliÅŸkisinden patron-iÅŸçi iliÅŸkisine çokça dikkat çekmiÅŸtir” dedi.

Adnan ÖzyalçÄ±ner’in ardÄ±ndan söz alan ‘SÄ±ÄŸÄ±namayanlar’ ve ‘En Güzel ÅžarkÄ±’ kitaplarÄ±nÄ±n yazarÄ± gazeteci Ercüment Akdeniz ise göçün edebiyatÄ± üzerine konuÅŸtu. Akdeniz “Mültecilerin o kadar çok sorunlarÄ± var ki eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, barÄ±nma, gelecek sorunu, iltica sorunu, vatandaÅŸlÄ±k sorunu, emek sorunu, emeÄŸin sömürüsü sorunu... Bütün bunlarÄ± düÅŸününce iktisatçÄ±larÄ±nda da çalÄ±ÅŸma alanÄ±; saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n, eÄŸitimcilerin de çalÄ±ÅŸma alanÄ± oluyor. DolayÄ±sÄ±yla edebiyatçÄ±larÄ±n da alanÄ±. Çünkü orada insan var, doÄŸa var, hayvanlarÄ±n göçü var, onlarÄ±n dramÄ± var. AslÄ±nda bir ülkenin kanayan yarasÄ± var. EdebiyatçÄ±nÄ±n duyarsÄ±z kalamayacaÄŸÄ± bir hikaye var. Böyle olunca herkes bulunduÄŸu yerden buna el atmak durumunda. Buna kayÄ±tsÄ±z kalamaz” dedi. Göç kervanlarÄ±nÄ±n en önemli duraklarÄ±ndan birinin Türkiye olduÄŸunu da vurgulayan Akdeniz “Bir ülke düÅŸünün nüfusunun yarÄ±sÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ mülteci durumuna gelmiÅŸ. Onun da neredeyse yarÄ±ya yakÄ±nÄ± Türkiye’de. Suriyelilerden bahsediyorum... Buna kayÄ±tsÄ±z kalmak da bir gazeteci için mümkün deÄŸil. Onlara dokunmak için yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z. O nedenle bir kitap yazdÄ±m” dedi. Akdeniz’in sunumundan sonra panel soru ve cevaplarla devam etti. Panelin bitiminde Ercüment Akdeniz Kor Kitap standÄ±nda okurlarÄ±yla buluÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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